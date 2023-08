Alors que l’indice DAX monte, je pense qu’il pourrait bientôt tomber à 15 000 €

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

L’indice DAX allemand s’est redressé lundi alors même que les prix du gaz naturel européen ont bondi et que les chiffres économiques étaient faibles. L’indice est passé à 15 665 € lundi, supérieur au plus bas de la semaine dernière à 15 482 €. D’autres indices européens comme le Dow Jones, le FTSE MIB et le CAC 40 ont également rebondi.

Les principales inquiétudes demeurent

Copy link to section

Le DAX allemand et d’autres indices se sont redressés lundi, les investisseurs ayant réagi à plusieurs nouvelles importantes. Premièrement, la banque centrale chinoise a continué de soutenir l’économie en mettant en œuvre une autre baisse des taux d’intérêt. Il a réduit le taux préférentiel des prêts à un an et laissé le taux à 5 ans inchangé.

Les analystes estiment que ces baisses de taux n’auront pas d’impact positif sur l’économie chinoise. D’une part, la plupart des entreprises et des particuliers se sont lancés dans une amélioration de leur bilan alors qu’ils s’efforcent de réduire leur endettement. Cela aura un impact sur des secteurs clés de l’économie comme l’immobilier et la fabrication.

La Chine est un pays important pour les entreprises allemandes comme BMW, Volkswagen et BASF qui font beaucoup d’affaires en Chine.

Pendant ce temps, les prix du gaz naturel en Europe ont repris leur ascension en raison des inquiétudes concernant les flux de GNL en provenance d’Australie. Le prix du Title Transfer Facility a bondi à 41 € par mégawattheure, quelques points en dessous du niveau le plus élevé de ce mois-ci. Il a bondi de plus de 50 % par rapport au plus bas de ce mois-ci.

La flambée des prix du gaz signifie que l’inflation européenne devrait rebondir, mettant la pression sur la Banque centrale européenne (BCE). La plupart des analystes s’attendent à ce que la BCE suspende ses hausses de taux ou en mette en place une de plus cette année.

La hausse des prix de l’essence aura également un impact sur l’inflation du pays, qui a récemment ralenti à un rythme rapide. Les données de l’agence de statistiques ont montré que l’indice des prix à la production (IPP) a chuté au rythme le plus élevé depuis 2009. L’IPP a chuté de 6 %, plus que les 5,1 % attendus.

Les principaux acteurs de l’indice DAX étaient Adidas, Sartorius, Commerzbank, MTU Aero, Zalando et Airbus Group. Toutes ces actions ont bondi de plus de 1,50 %. Les principaux retardataires de l’indice étaient Vonovia, Covestro et Siemens Energy.

Prévision de l’indice DAX

Copy link to section

Save

L’indice DAX a formé un triple top à 16 347 € entre juin et août. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe baissier. Son décolleté était à 15 426 €, proche de son plus bas niveau de la semaine dernière.

L’indice DAX a également reculé sous la ligne de tendance ascendante indiquée en vert. Cette ligne de tendance relie les niveaux les plus bas depuis décembre de l’année dernière. Il a également franchi la moyenne mobile de 50 jours.

Par conséquent, l’indice a plus d’ingrédients pour poursuivre la tendance baissière dans les prochains jours. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 15 000 €.

Save