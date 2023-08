Prévisions du prix de l’huile d’olive: pas de fin en vue pour un rallye remarquable

Plus

La flambée des prix de l’huile d’olive s’est poursuivie cette semaine alors que l’industrie se prépare à davantage de vents contraires alors que l’offre diminue et que la demande reste à un niveau élevé. Les données compilées par YCharts montrent que l’huile d’olive a bondi à 8 599 $ lundi, le niveau le plus élevé jamais enregistré ayant commencé l’année à 5 792 $.

L’impact des conditions météorologiques extrêmes sur l’huile d’olive

Les inquiétudes concernant le changement climatique se sont propagées au cours des dernières années alors que des pays du monde entier traversent une sécheresse prolongée. L’Europe n’a pas été laissée pour compte dans cette crise, la plupart des pays traversant une chaleur extrême et le Rhin commençant à s’assécher.

En conséquence, la production agricole dans des pays comme l’Italie et l’Espagne se détériore depuis un certain temps alors même que la demande augmente. L’huile d’olive est l’une des cultures en difficulté, ce qui a contribué à faire grimper son prix à un niveau record.

Des données récentes montrent que les températures dans des pays comme l’Espagne, la Grèce et l’Italie ont augmenté, atteignant 40 degrés en quelques jours. En conséquence, les oliviers perdent leurs fruits dans le but de conserver l’humidité.

Des données récentes montrent que la production espagnole est tombée à 620 000 tonnes, inférieure à la moyenne quinquennale de 1,3 million de tonnes. L’Espagne est le plus grand producteur d’huile d’olive comme je l’ai écrit ici . Et les analystes estiment que la production européenne atteindra en moyenne 700 000 tonnes, soit une baisse de 30 % par rapport à la moyenne quinquennale. Au niveau mondial, la production devrait chuter de 20 % cette année.

La demande, en revanche, devrait rester plus élevée à mesure que l’économie mondiale se redresse et que la population continue de croître. Ceci est important car l’huile d’olive est un produit de base qui a différentes utilisations comme la cuisine, la vinaigrette, la pâtisserie, les soins de la peau, les soins capillaires et la médecine. Les analystes s’attendent à ce que le marché de l’huile d’olive extra vierge croît à un TCAC de 5.30% alors même que l’offre baisse.

La situation est encore plus affectée par le fait que l’huile d’olive n’a pas d’alternative proche. Et même ces alternatives comme l’huile de noix de coco, l’huile de tournesol et l’huile d’amande sont affectées par la forte chaleur.

Prévision du prix de l’huile d’olive

Les perspectives des prix de l’huile d’olive sont toujours optimistes en raison du déséquilibre de l’offre et de la demande. Par conséquent, la prochaine résistance importante à surveiller sera à 9 000 $. Une cassure au-dessus de ce niveau verra les prix de l’huile d’olive près de la résistance cruciale à 10 000 $.

