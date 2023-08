Prédiction de prix pour la crypto-monnaie après la crise : Chancer, Injective

Ce fut une semaine difficile pour les crypto-monnaies car le prix du Bitcoin a finalement fait une cassure baissière et s’est installé en dessous du support situé à 26 000 $. La plupart des pièces et des jetons ont reculé, portant la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies à environ 1 000 milliards $.

Certains analystes pensent que les crypto-monnaies continueront de baisser dans les semaines à venir à mesure que la demande diminuera. D’autres, en revanche, pensent que cette baisse n’était qu’un bouleversement, qui pourrait faire ensuite grimper les prix des crypto-monnaies. Dans une note envoyée par e-mail, Nathan Leung, le co-fondateur de Cryptonauts a déclaré :

« Cela pourrait être l’un des derniers bouleversements avant le début d’une nouvelle vague de cycle haussier. Récemment, Decrypt a rapporté le plus grand nombre de détenteurs de jetons Bitcoin – ce qui signifie que la plupart d’entre nous ne touchent même pas le Bitcoin des portefeuilles. Ce que nous voyons, c’est une liquidation des positions longues sur les carnets de commandes alors que les positions courtes rongent le mur des achats. »

Prédiction de prix pour Chancer

Copy link to section

Chancer est une crypto-monnaie qui ne traverse pas un hiver crypto. C’est une plate-forme à venir qui a levé plus de 1,5 million $ au cours des dernières semaines. Pour les novices, sachez que Chancer est une entreprise qui cherche à perturber l’industrie des paris sportifs en utilisant la technologie blockchain.

Les paris sont une grande industrie qui devrait prospérer dans les prochaines années. La plupart des entreprises du secteur ont enregistré une augmentation à deux chiffres de leurs revenus au deuxième trimestre. Flutter Entertainment, société de Fanduel, a vu son chiffre d’affaires croître de plus de 25 % au premier semestre.

Chancer cherche à perturber l’industrie en créant une plate-forme qui sera finalement gérée et gérée par une organisation autonome décentralisée (DAO). De plus, les détenteurs de jetons $CHANCER pourront créer leurs propres marchés de paris, les diffuser en direct, puis prélever une partie des revenus.

La vente de jetons de Chancer gagne de plus en plus d’utilisateurs, qui utilisent leurs ETH, USDT, BNB et BUSD pour l’acheter. Jusqu’à présent, les développeurs ont levé plus de 1,52 million $ alors qu’ils approchent rapidement de l’objectif de 2 millions $. Si cette tendance se poursuit, il est probable que la première phase de la vente de jetons se termine dans les prochaines semaines. Vous pouvez rejoindre la vente de jetons Chancer ici et lire le livre blanc ici.

Prévision de prix pour Injection

Copy link to section

Le graphique journalier montre que le prix du jeton INJ s’est fortement écrasé jeudi et a atteint un creux de 6,50 $. Il a ensuite rebondi et s’échangeait à 8 $ samedi. Le prix s’est déplacé au-dessus de la ligne de tendance ascendante indiquée en noir. Il est également passé au niveau de consolidation des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours.

Avec le recul, le prix injectif a formé un modèle à double sommet à 9,880 $ dont le décolleté était à 5,4113 $. Par conséquent, il est probable que le rebond actuel des prix du jeton INJ soit un rebond de chat mort, ce qui le verra probablement reprendre la tendance à la baisse. Le niveau immédiat à surveiller sera de 6,56 $.

Save