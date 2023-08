L’indice Nifty 50 a reculé : acheter à la baisse ou vendre à la baisse ?

L’indice Nifty 50 a reculé au cours des dernières semaines alors que les investisseurs se concentraient sur le marché obligataire et commençaient à prendre des bénéfices. Après avoir atteint le niveau record de 19 988 ₹ en juillet, l’indice a reculé de 3 % à 19 397 ₹. Malgré ce recul, l’indice indien de premier ordre a grimpé de plus de 15 % par rapport au niveau le plus bas de mars.

Les actions mondiales reculent

Les actions mondiales ont reculé au cours des dernières semaines alors que les inquiétudes concernant le marché obligataire et le ralentissement chinois se sont intensifiées. Aux États-Unis, des indices comme le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont reculé de plus de 5 % par rapport à leur plus haut de l’année.

Les rendements obligataires américains, qui évoluent à l’inverse du prix, ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie. Le rendement à 10 ans a bondi à 4,30% tandis que celui à 30 ans s’est envolé à 4,38%. Cette performance signifie que la Fed continuera probablement à augmenter ses taux d’intérêt lors des prochaines réunions.

L’indice Nifty 50 a également reculé en raison des inquiétudes concernant la Chine. Comme je l’ai écrit ici , l’économie chinoise ralentit à un rythme plus rapide que prévu. L’économie est confrontée à des défis majeurs en matière de demande, de démographie, de dette et de découplage. Ceci est remarquable puisque la plupart des entreprises indiennes ont des opérations en Chine.

Les nouvelles les plus récentes du Nifty 50 concernaient Jio Financial, une société appartenant à Reliance Industries. Jio Financial, qui a un partenariat avec Blackrock, a vu ses actions plonger après son introduction en bourse.

La plupart des sociétés de l’indice ont reculé au cours des 30 derniers jours. Bajaj Financial, Bharat Petroleum, Asian Paints, Britannia Industries et SBI ont chuté de plus de 10 %. Les autres principaux retardataires étaient Kotak Mahindra, Hero Motorcorp et Bajaj Auto.

D’autre part, les plus performants de l’indice Nifty 50 étaient Cipla, Adani Ports and Special Economic Zone, NTPC et Adani Enterprise. Toutes ces actions ont augmenté de plus de 10 %.

Prévisions de l’indice Nifty 50

Le graphique journalier montre que l’indice Nifty 50 a reculé au cours des dernières semaines. Il a reculé du sommet annuel de 19 988 ₹ à 19 397 ₹. Sur le graphique journalier, l’indice a formé un canal descendant affiché en vert. Il est resté au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

L’indice Nifty 50 reste au-dessus du support important à 18 896 ₹, le point le plus élevé de novembre de l’année dernière. Par conséquent, je pense que cette baisse vaut la peine d’être achetée pour le moment. Mon objectif est que l’indice reteste le support à 18 900 ₹, puis reteste la résistance à 20 000 ₹.

