Prévisions USD/ZAR : signal du Rand alors que l’inflation en Afrique du Sud recule à nouveau

Le taux de change USD/ZAR a continué de baisser après une nouvelle série de données d’inflation encourageantes en provenance d’Afrique du Sud. La paire a reculé jusqu’à un plus bas de 18,63, le niveau le plus bas depuis le 7 août de cette année. Il a reculé de plus de 2,9 % par rapport au plus haut niveau de cette année.

L’inflation en Afrique du Sud a reculé

L’Afrique du Sud a fait la une des journaux cette année alors que le pays accueille des dirigeants clés lors du sommet élargi des BRICS. Comme je l’ai écrit ici , l’un des points clés de cette réunion est le malaise suscité par l’hégémonie du dollar.

Le rand sud-africain s’est apprécié alors que les investisseurs évaluent comment le pays bénéficiera du sommet. Certains moyens consistent à attirer les investissements directs étrangers (IDE) de pays comme la Russie et l’Arabie saoudite.

La paire USD/ZAR a reculé après les données encourageantes sur l’inflation des consommateurs sud-africains. Selon l’agence des statistiques, l’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 5,4 % en juin à 4,8 % en juillet, soit le niveau le plus bas depuis des mois. Cette baisse était meilleure que l’estimation médiane de 5,0 %. Il est passé de 0,2% à 0,9% MoM, supérieur aux 1,1% attendus.

L’inflation sous-jacente, que la banque centrale sud-africaine surveille de près, est passée de 5,0% en juin à 4,7%. Encore une fois, cette baisse était meilleure que l’estimation médiane de 4,9 %. L’IPC de base a augmenté de 0,5 % sur une base mensuelle.

Ces chiffres signifient que les mesures prises par la banque centrale sud-africaine pour réduire l’inflation fonctionnent. Les prix pourraient continuer à baisser si la force du rand sud-africain se maintient.

Pour l’avenir, le prochain catalyseur clé pour la paire USD/ZAR sera le prochain sommet de Jackson Hole dans le Wyoming. Historiquement, cette réunion a été importante pour le marché des changes.

Analyse technique USD/ZAR

Le taux de change USD/ZAR a récemment connu une forte tendance baissière, alors même que le rallye de l’indice du dollar américain se poursuivait. La paire a reculé et est passée sous l’important niveau de support à 19,14, le point le plus haut du 6 juillet.

De plus, les moyennes mobiles sur 50 et 25 jours ont effectué un croisement baissier tandis que l’indice de force relative (RSI) et le MACD ont continué de baisser. La paire forme un motif supérieur arrondi.

Par conséquent, les perspectives pour la paire sont baissières, le prochain niveau à surveiller étant à 18,12, le point le plus bas de juin. Le stop-loss de cette transaction est à 19h14.

