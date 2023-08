USD/RUB : l’affaiblissement du rouble russe rencontre la résurgence du dollar américain

Le fort retour du rouble russe s’est estompé à mesure que le rallye de l’indice du dollar américain s’accélère. La paire USD/RUB s’échangeait à 94,46, quelques points au-dessus du plus bas de cette semaine à 91,40. Il a bondi de plus de 40 % cette année.

Les difficultés économiques de la Russie

L’USD/RUB a connu une forte tendance à la hausse cette année en raison de l’impact des sanctions occidentales contre la Russie. Les chiffres économiques récents ont montré la situation désastreuse dans laquelle se trouve l’économie russe.

Par exemple, les exportations de pétrole russe ont connu une tendance à la baisse. Les données de S&P Global montrent que les exportations de brut ont chuté à moins de 3 millions de barils, soit la plus faible augmentation depuis novembre de l’année dernière.

Le ralentissement de l’ économie chinoise complique la situation. Des données récentes ont montré que les importations chinoises ont chuté tandis que d’autres secteurs tels que la production industrielle et manufacturière se sont effondrés.

Parallèlement, les prix des autres produits vendus par la Russie ont récemment subi des pressions. Le blé a chuté de plus de 50 % par rapport à son point le plus haut de 2022. De même, les prix du blé , du platine, du palladium et du gaz naturel ont suivi une tendance à la baisse. Les importations non énergétiques ont chuté de près de 20 % cette année.

L’économie russe est confrontée à des défis supplémentaires. Par exemple, le déficit budgétaire s’est creusé ces derniers mois à mesure que la Russie a augmenté ses dépenses militaires. Le rapport le plus récent montre que le déficit budgétaire de la Russie s’est creusé pour atteindre plus de 29,3 milliards de dollars entre janvier et juillet.

Le défi est que la Russie a besoin de beaucoup de devises étrangères pour financer ses importations en provenance de pays comme la Chine et la Russie. La plupart des importations se font en dollars américains, ce qui explique pourquoi la Russie soutient les nouvelles initiatives des BRICS.

La situation est compliquée par le fait que l’indice du dollar américain (DXY) s’est renforcé au cours des dernières semaines. L’indice DXY a bondi à 104 $, son plus haut niveau depuis juin de cette année.

Analyse technique USD/RUB

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/RUB a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a bondi et a franchi le point de résistance important à 100 récemment. Dans la plupart des périodes, les actifs financiers ont tendance à vaciller après avoir atteint un niveau de résistance ou de support important.

La paire USD/RUB est toujours au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé au point neutre. Par conséquent, je soupçonne que la paire continuera à augmenter alors que les acheteurs ciblent le niveau de résistance initial à 110. Une chute en dessous du support à 91,43 indiquera une baisse supplémentaire.

