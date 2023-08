L’indice CAC 40 est bloqué dans une fourchette étroite : des niveaux clés à surveiller

Plus

L’indice CAC 40 évolue latéralement après avoir culminé à 7 572 euros en avril de cette année. L’indice s’échangeait à 7 331,5 €, là où il se situait ces dernières semaines. Ce prix est environ 30 % supérieur au point le plus bas de septembre de l’année dernière.

Les inquiétudes européennes et chinoises demeurent

L’indice CAC 40 évolue dans une fourchette étroite ces derniers mois, les investisseurs restant préoccupés par les économies européenne et chinoise. Les chiffres économiques récents ont montré que l’économie chinoise ralentit à un rythme plus rapide que prévu.

Les importations et exportations chinoises ont chuté ces derniers mois. De même, d’autres pans de l’économie, comme la production industrielle, la production manufacturière et les ventes au détail, ont récemment chuté.

C’est pourquoi de nombreux économistes ont récemment revu à la baisse leur estimation de l’économie chinoise. UBS a abaissé la prévision économique du pays à 4,8%, contre 5,0% estimé par Pékin. De même, JP Morgan, Citi et Goldman Sachs ont également abaissé leurs perspectives.

La Chine est un marché important pour de nombreuses sociétés de l’indice CAC 40. Par exemple, des marques de luxe comme LVMH, Kering et Hermes réalisent l’essentiel de leurs activités en Chine. De même, d’autres grands acteurs comme Airbus, STMicroelectronics, Renault et EssilorLuxottica ont la Chine comme plus grand marché.

Il existe également des inquiétudes concernant l’économie française alors que l’économie ralentit. Les données les plus récentes montrent que l’économie ralentit alors que l’inflation reste élevée. Comme je l’ ai écrit dans l’indice DAX , l’économie européenne connaît une hausse des prix du gaz naturel liquéfié (GNL) en raison d’une grève en Australie.

Les entreprises européennes sont également confrontées à une profonde crise de liquidité alors que les taux d’intérêt restent obstinément élevés. Les données publiées ce mois-ci ont montré que la masse monétaire en Europe est tombée à son plus bas niveau depuis plusieurs années.

Les entreprises les moins performantes de l’indice CAC 40 en août ont été Worldline, STMicroelectronics, Eurofins Scientific, Alstom, Stellantis, Renault et Dassault. En revanche, les plus performants sont Société Générale, TotalEnergies, Crédit Agricole et Capgemini.

Prévisions de l’indice CAC 40

Le graphique journalier montre que l’indice CAC 40 a évolué latéralement au cours des derniers mois. Il est resté entre les niveaux de support et de résistance importants à 7 070 € et 7 508 €. L’indice a évolué légèrement au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours tandis que l’oscillateur stochastique s’approche du niveau de surachat à 80.

L’indice CAC 40 devrait donc rester dans cette fourchette dans les prochains jours. D’autres gains seront confirmés si le prix dépasse la résistance à 7 508 €. Une cassure au-dessus de ce niveau le verra passer au niveau suivant à surveiller qui sera à 7 600 €.

