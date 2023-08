Prévisions du prix du jus d’orange alors que l’ouragan Idalia prend de l’ampleur

La hausse des prix du jus d’orange s’est accélérée alors que les investisseurs se concentraient sur les événements en Floride, le plus grand État producteur des États-Unis. Les données de TradingView montrent que les prix ont bondi à 3,20 $ mardi, quelques points en dessous du sommet annuel de 3,31 $. Il a grimpé de plus de 60 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

L’ouragan Idalia inquiète

Le principal catalyseur des prix du jus d’orange est l’ouragan Idalia. Selon les médias, l’ouragan frappera la Floride comme un événement de catégorie 4 plus fort que prévu. Dans le même temps, cela devrait entraîner une tempête plus forte que prévu.

Plus important encore, certains rapports indiquent que l’ouragan entraînera des vents et des ondes de tempête destructeurs sans précédent.

Les prix du jus d’orange ont tendance à être très sensibles aux ouragans en Floride, qui est le plus grand producteur du pays. En effet, les prix sont restés dans une forte tendance haussière après Irma en 2017 et Michael en 2018.

Les plantations d’orangers sont touchées par les ouragans en raison des inondations, des vents et des dégâts causés aux cultures. Contrairement à d’autres cultures comme le maïs et le soja, les agrumes mettent plus de temps à pousser et à produire des fruits.

Les données les plus récentes de l’USDA ont montré que l’État produirait 15,65 millions de caisses d’oranges. Si cela se produit, ce sera la production la plus faible depuis la saison 1934-1935. Ce sera également inférieur aux 41,2 millions de cartons produits lors de la saison 2021-2022.

Le prix du jus d’orange est également affecté par les événements météorologiques qui entraînent une baisse de la production en Amérique du Sud. La sécheresse actuelle a même conduit à une crise majeure dans le canal de Panama, qui constitue une route importante pour les produits alimentaires.

Par conséquent, comme je l’ai déjà écrit , les perspectives concernant les prix du jus d’orange sont optimistes alors que le monde est confronté à ces défis. La demande d’orange reste considérablement élevée alors que l’inflation américaine ralentit et que le taux de chômage baisse.

Prévisions du prix du jus d’orange

Le graphique 4H montre que les prix du jus d’orange ont suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a dépassé l’important niveau de résistance à 3,10 $, le point le plus haut du 27 juillet. Le jus d’orange a bondi au-dessus de la moyenne mobile sur 25 et 50 jours et du support à 2,86 $.

Par conséquent, les perspectives du jus d’orange sont optimistes, l’objectif initial à surveiller étant de 3,32 $, le plus haut depuis le début de l’année. Un mouvement au-dessus de ce niveau ouvrira la possibilité qu’il grimpe à 4 $.

