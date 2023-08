L’agonie et l’ironie des importations record de GNL russe de l’UE

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Depuis le début de l’année 2022, le monde est plongé dans une tragédie des plus malheureuses et continue.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a connu des hauts et des bas, mais les combats continuent de faire rage.

Alors que Poutine n’est pas disposé à céder d’un pouce et que l’Ukraine reçoit des armes de pointe et un soutien militaire de la part des membres de l’OTAN, il n’y a pas de fin évidente au conflit en vue.

Les actions du Kremlin ont suscité la colère du bloc de l’OTAN dirigé par les États-Unis ainsi que d’autres pays, la Russie devant subir des sanctions brutales dans le but de la forcer à relâcher son emprise sur l’Ukraine.

L’ironie

Copy link to section

Malgré l’application de sanctions sévères et ses critiques à l’égard des pays qui reçoivent des produits énergétiques russes, les accusant de « financer la guerre russe » en Ukraine, l’ UE est sur la bonne voie pour acheter des quantités records de GNL russe cette année.

Et ce, même si en mai 2022, l’UE a annoncé son intention d’éliminer progressivement tous les combustibles fossiles russes d’ici 2027.

Global Witness, une ONG internationale créée en 1993 avec des bureaux à Londres et à Washington DC, a publié une étude ahurissante montrant que les pays européens avaient acheté du GNL russe pour un montant de 5,3 milliards d’euros au cours des sept premiers mois de 2023.

En termes de volume, les importations de GNL en provenance de Russie sont passées de 15 millions de mètres cubes en janvier-juillet 2022 à 22 millions de mètres cubes au cours de la période correspondante de l’année en cours, soit une augmentation fulgurante de 40 % sur un an.

En fait, l’Espagne et la Belgique (Bruxelles étant largement considérée comme le siège du pouvoir de l’UE) étaient les deuxième et troisième acheteurs mondiaux de GNL russe.

Au cours des sept premiers mois de l’année, l’Espagne a acheté 18 % des exportations russes de GNL, tandis que la Belgique en a acheté 17 %.

Ensemble, ces deux pays ont acheté 35 % de l’approvisionnement russe, tandis que la Chine était le plus gros acheteur avec 20 %.

La France était le troisième acheteur européen et consommait environ 11 % des approvisionnements russes.

Save Source: FT

Incroyablement, selon les analystes de Global Witness, l’UE est désormais responsable des achats de 52 % de toutes les exportations russes, contre 49 % en 2022.

Cette part était encore plus faible, à 39 % en 2021, ce qui suggère qu’à mesure que la guerre progressait, l’Europe s’est lancée dans une frénésie d’achats, du moins en termes de GNL russe.

À son tour, la Russie est le deuxième fournisseur de GNL de l’Europe, avec 16 % des importations, derrière les États-Unis.

Le document note que les importations mondiales globales de GNL ont augmenté par rapport à l’année précédente, mais qu’elles n’ont augmenté que de 6 %, ce qui implique que les achats européens de GNL russe pourraient avoir alimenté une grande partie de cette augmentation des échanges.

Le même article citait Jonathan Noronha-Gant, responsable de la campagne sur les combustibles fossiles chez Global Witness, qui affirmait :

… Les capitaux nationaux (européens) achètent plus de GNL à la Russie qu’avant la guerre… Alors que les pays européens dénoncent la guerre, ils mettent de l’argent dans les poches de Poutine.

Le Financial Times a cité Noronha-Gant disant :

…(les pays) ont travaillé si dur pour se sevrer du gaz fossile russe pour ensuite le remplacer par l’équivalent expédié.

Numéros ACI

Copy link to section

Selon les derniers chiffres du Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA), datés du 27 août 2023, l’UE est le plus gros acheteur de combustibles fossiles russes (y compris le charbon, le gaz et le pétrole) depuis le début de la guerre en février. 2022.

Le bloc a acheté pour 162 030 millions d’euros de combustibles fossiles au cours de cette période, tandis que la Chine arrive loin derrière avec 101 284 millions d’euros.

Au cours de l’année 2023 (incluse dans les statistiques ci-dessus), cette tendance s’est inversée, la Chine ayant acheté pour 42 286 millions d’euros de combustibles fossiles russes et l’UE pour 21 067 millions d’euros.

Cependant, en divisant ces données par les chiffres démographiques disponibles sur Worldometer, en euros, l’UE importe près de 1,6 fois plus que les achats russes par habitant de la Chine.

Copy link to section

En août 2022, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait affirmé que :

Chaque baril de brut russe que l’Inde reçoit contient une bonne partie du sang ukrainien.

En réponse aux derniers développements, Palki Sharma, animateur de Vantage avec Palki Sharma sur Firstpost dans un épisode intitulé “Comment l’Europe finance la guerre de Poutine”, a déclaré :

Jusqu’à l’année dernière, l’Europe importait très peu de GNL… mais après la guerre, des sanctions sont venues. Les pays européens ont décidé de cesser d’acheter du pétrole russe…. mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Après avoir interdit le pétrole russe, l’Europe a commencé à acheter du GNL russe, et en grande partie… blâmer l’Inde et la Chine pour (avoir acheté) le pétrole russe. Ainsi, le trésor de guerre de Poutine ne cesse de s’agrandir, mais il s’avère que l’Europe fait de même. À ce rythme, l’Europe pourrait dépenser cette année 10 milliards de dollars en gaz russe. Maintenant, pour vous donner un peu de contexte, le budget de la défense de la Russie est d’environ 100 milliards de dollars et l’Europe paie 10 pour cent de ce montant pour le gaz russe… ils financent effectivement la guerre de Poutine.

Par extension, les importations totales de combustibles fossiles russes par l’UE depuis le début de la guerre, selon les données du CREA, équivaudraient à environ 1,7 an du budget de la défense de la Russie.

La vérité est que l’Europe reste totalement dépendante des combustibles fossiles russes, en particulier à l’approche de la saison hivernale.

Pour être plus clair, la dépendance pourrait être mutuelle, avec des partenariats historiques liant étroitement l’UE et la Russie.

Pour bien faire comprendre ce point, le FT a cité Alex Froley, analyste GNL chez ICIS, qui a déclaré :

… mais finalement l’Europe n’a pas trouvé d’autres fournisseurs et la Russie d’autres acheteurs.

Il est intéressant de noter qu’un récent rapport de RFERL souligne que la Bulgarie est désormais le troisième acheteur mondial de pétrole russe.

Année après année?

Copy link to section

Je voudrais rappeler aux lecteurs un article précédent intitulé « L’Italie peut-elle relancer une économie en difficulté avec les roubles russes ? », dans lequel il était noté :

Craignant que la Russie ne cesse de fournir du gaz au pays à tout moment, les autorités italiennes se sont empressées de remplir les réservoirs de gaz avant la saison hivernale, tandis que les failles de sécurité dans le cas des gazoducs Nord Stream n’ont fait qu’accroître l’urgence. 90,7 % de la capacité de stockage de gaz du pays était remplie en octobre 2022, contre un niveau record de 30,9 % en avril 2022… Il convient de noter que même si l’Italie est déterminée à minimiser l’emprise de la Russie sur sa sécurité énergétique, les niveaux de stockage de gaz d’avril 2023 a chuté à 58,6%, ce qui pourrait une fois de plus mettre le pays sous pression à l’approche de l’hiver.

Outre l’Italie, d’autres pays européens semblent avoir également ressenti la chaleur de l’hiver, l’UE l’ayant souligné plus tôt ce mois-ci :

Remplir nos capacités de stockage de gaz avant l’hiver nous aide à nous préparer à d’éventuelles nouvelles perturbations et coupures d’approvisionnement en gaz. L’Europe est déjà prête pour l’hiver prochain.

Save Source: EC

Les pays de l’UE semblent avoir acheté des volumes records de GNL russe pour reconstituer les réservoirs à l’approche de l’hiver, atteignant 90 % de leur capacité, bien avant l’objectif du 1er novembre.

En juin 2022, l’UE a fixé un objectif contraignant de 90 % de déclaration des installations de stockage avant le 1er novembre de chaque année.

Cette tendance s’inscrit parfaitement dans une citation de Henning Gloystein, directeur de l’énergie, du climat et des ressources chez Eurasia Group, publiée par le FT :

Si nous ne réduisons pas structurellement la consommation de gaz de 10 à 15 pour cent, nous risquons de répéter cette course [aux approvisionnements] chaque année.

Cela implique que sans changements radicaux dans le système énergétique européen, les pays de l’UE continueront probablement à exiger des combustibles fossiles russes chaque hiver pour éviter les pénuries de gaz et atteindre les objectifs convenus.

Cependant, dans la pratique, de telles mesures de transformation peuvent s’avérer extrêmement difficiles et nécessiteraient généralement l’approbation du Parlement européen pour devenir opérationnelles.

Dans le même temps, les pays de l’UE achètent des volumes records de GNL au Kremlin et ne semblent pas être d’accord sur la question russe.

Par exemple, l’étude approfondie ci-dessus sur la relation amour-haine de l’économie italienne avec les roubles a également noté :

(Espagne) qui a vu les importations de GNL russe culminer en avril 2023 à plus de 6 500 GWh… les réexportations de GNL russe vers l’Europe se sont révélées très rentables.

Dans l’article, les lecteurs intéressés trouveront davantage de détails sur les défis auxquels sont confrontés plusieurs membres de l’UE concernant l’approvisionnement russe et la question vitale de la sécurité énergétique.

À l’heure actuelle, les projets ambitieux de l’UE visant à éliminer les combustibles fossiles russes de son mix énergétique et la réalité de la situation semblent bien lointains.

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.