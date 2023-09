Analyse USD/TRY : perspectives pour la lire alors que l’inflation turque s’envole

Le taux de change USD/TRY a repris sa tendance haussière alors que les inquiétudes concernant l’inflation turque persistaient. La paire a bondi à 27 lundi, quelques points en dessous du plus haut de l’année de 27,32.

L’inflation turque a bondi en août

L’inflation des consommateurs et des producteurs a continué de monter en flèche alors même que la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) continuait de relever ses taux. Selon l’agence des statistiques, l’IPC global a augmenté de 9,09 % en août, soit plus que l’estimation médiane de 7,0 %.

Cette inflation s’est traduite par une augmentation sur un an de 58,94%, le niveau le plus élevé depuis des mois. Il s’agit d’une augmentation plus importante que l’estimation médiane de 55,90 % et que celle de juillet de 47,83 %.

D’autres données ont révélé que l’IPC de base, qui exclut la volatilité des prix des produits alimentaires et de l’énergie, a bondi de 56,1 % en juillet à 64,8 % en août.

L’indice des prix à la production (IPP) a également continué à augmenter, ce qui indique que les entreprises turques sont en difficulté. Le PPI a augmenté de 5,89 % sur une base mensuelle, entraînant une augmentation de 49,41 % sur un an.

Ces mesures signifient que les actions de la CBRT ne contribuent pas à réduire l’inflation et que la situation pourrait s’aggraver à mesure que les prix du pétrole brut augmentent. La banque a décidé de relever les taux d’intérêt à 25 %, le niveau le plus élevé depuis des années. La plupart des analystes s’attendaient à ce que la banque augmente ses taux à 20 %, comme je l’ai écritici .

L’économie turque fait face à des vents contraires majeurs en raison du ralentissement de secteurs clés comme l’industrie manufacturière. Ces secteurs sont compensés par l’ industrie du tourisme, en plein essor.

Les chiffres les plus récents montrent que l’économie turque a connu une croissance de 3,8 % au deuxième trimestre. Il a augmenté de 3,5% sur une base annuelle. Les analystes s’attendent à un nouveau ralentissement puisque ces gains ont été favorisés par des mesures de relance préélectorales telles que des réductions d’impôts et de taux d’intérêt.

Prévisions USD/TRY

Le taux de change de l’USD par rapport à la livre turque a connu une forte tendance haussière au cours des dernières décennies. Ce rassemblement a eu lieu en raison des actions du président Erdogan et de la CBRT.

Sur le graphique journalier, la paire oscille légèrement en dessous du plus haut de l’année de 27,32. Il reste au-dessus de toutes les moyennes mobiles tandis que l’Awesome Oscillator est passé en dessous du niveau neutre.

Par conséquent, les perspectives pour le taux de change USD/TRY sont haussières, le prochain objectif étant de 27,32. Une cassure au-dessus de ce niveau verra la paire atteindre le niveau psychologique de 28.

