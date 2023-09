Analyse de l’indice Nifty 50 : les actions indiennes ont une plus grande piste de croissance

L’indice Nifty 50 a continué de se redresser alors que les investisseurs continuaient d’acheter des actions indiennes. L’indice a bondi vendredi à un sommet de 19 772 INR, alors même que les indices américains comme le Dow Jones et le Nasdaq 100 ont reculé pendant quatre jours consécutifs.

Les actions indiennes se portent bien

Les indices Nifty, 50 et BSE Sensex se sont bien comportés cette année, les investisseurs gardant espoir quant à l’économie indienne. Nifty, qui suit les 50 plus grandes entreprises indiennes, a bondi de plus de 30 % par rapport au niveau le plus bas de 2022 et se rapproche du niveau le plus élevé jamais enregistré.

Le principal moteur de cette tendance est le fait que l’Inde est en train de devenir l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. L’Inde a déjà dépassé le Royaume-Uni pour devenir la 5e économie avec un PIB de plus de 3,38 milliards de dollars. Et avec le ralentissement de l’économie allemande , il est probable qu’elle deviendra bientôt la 4ème.

Les données économiques les plus récentes ont montré que l’économie indienne a connu une croissance de 7,8 % au deuxième trimestre de l’année. En revanche, l’économie américaine a connu une croissance de 2,1 % tandis que l’économie européenne n’a progressé que de 0,3 %. La Chine a connu une croissance de 6,3 % au cours du trimestre.

L’économie indienne était tirée par les dépenses du gouvernement et des consommateurs. Le gouvernement dépense massivement dans de grands projets d’infrastructures comme les routes et les chemins de fer. Tous ces investissements profitent à de nombreuses entreprises du pays.

Il est donc probable que la Reserve Bank of India (RBI) ne soit pas d’humeur à réduire les taux d’intérêt cette année. En outre, la croissance économique actuelle se produit à un moment où l’inflation – à l’exception des produits alimentaires – s’atténue. Par conséquent, la banque ne décidera pas de réduire ses taux au plus tôt en 2024.

La plupart des sociétés de l’indice Nifty 50 ont été dans le vert au cours du dernier mois. Coal India, NTPC, HCL Tech, Larsen & Toubro, Maruti Suzuki et Tata Steel ont été les plus performants. Toutes ces actions ont bondi de plus de 9% au cours des 30 derniers jours.

Prévisions de l’indice Nikkei 225

Dans mon dernier article sur l’indice Nifty 50, j’ai recommandé aux investisseurs d’envisager d’acheter à la baisse. Ce point de vue était exact puisque l’indice a maintenant rebondi et s’est rapproché de son plus haut historique. Il reste au-dessus du niveau de support important de 18 895 INR, le niveau le plus élevé de novembre.

L’indice Nifty 50 est soutenu par la moyenne mobile sur 50 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) a dérivé à la hausse. Il a également formé une configuration en coin descendant, ce qui est généralement un signe haussier.

Par conséquent, le chemin de moindre résistance pour l’indice est haussier, l’objectif initial étant de 19 984 INR. Une cassure au-dessus de ce niveau le verra grimper à 20 000 INR.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.