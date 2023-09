L’indice Euro Stoxx 50 glisse à 200 EMA Les vents contraires européens augmentent

La vente massive de l’indice Euro Stoxx 50 s’est poursuivie vendredi alors que les inquiétudes concernant l’économie européenne persistaient. L’indice a reculé jusqu’à un plus bas de 4 200 €, inférieur au plus haut de l’année de 4 486 €.

Les prix européens du GNL bondissent

L’indice Euro Stoxx 50 a continué de baisser alors que les prix européens du GNL bondissaient. Les prix du TTF, la référence européenne, ont augmenté de 14% à 34,65 euros, le plus haut niveau depuis des mois. Ce rallye s’est produit après qu’une unité de Chevron en Australie se soit mise en grève, suscitant des inquiétudes quant à l’approvisionnement.

Cela implique que le coût des affaires dans la région va augmenter. Leur compétitivité suscite donc des inquiétudes à un moment où la confiance des entreprises a chuté. Les données les plus récentes ont montré que la confiance des entreprises allemandes s’est dégradée en août en raison de la contraction de l’économie.

L’indice Euro Stoxx 50 a également reculé en raison des tensions persistantes entre la Chine et les pays occidentaux. La Chine a annoncé de nouvelles mesures visant à interdire aux fonctionnaires d’utiliser l’iPhone, invoquant des raisons de sécurité. Cette décision était une mesure de représailles après que Washington ait interdit la vente de technologies sensibles à la Chine.

Plus important encore, comme je l’ai écrit dans ce rapport sur le DAX et celui sur l’indice CAC 40, il existe des inquiétudes concernant l’économie chinoise. Des chiffres économiques récents ont révélé que les exportations , les ventes au détail, la production industrielle et manufacturière de l’économie chinoise se sont effondrées.

La plupart des analystes estiment que la situation réelle en Chine est pire que ce que disent les chiffres officiels. Les activités économiques de la Chine sont importantes pour les actions européennes car la plupart des entreprises y font de nombreuses affaires. Par exemple, les constituants du Stoxx 50 comme LVMH, Kering, Volkswagen et Mercedes considèrent la Chine comme leur plus grand marché.

L’indice Stoxx a également connu des difficultés après la publication de résultats médiocres par plusieurs sociétés. Le cours de l’action Adyen a plongé après la publication de résultats médiocres . Les résultats de Siemens ont été particulièrement faibles, principalement en raison de ses activités énergétiques. Les groupes de luxe comme LVMH et Kering connaissent une faible demande en Chine et aux États-Unis.

Prévisions Euro Stoxx 50

Le graphique journalier montre que l’Euro Stoxx 50 a perdu de son élan au cours des derniers mois. Il a rencontré de nombreuses résistances à 4 415 €, le plus haut niveau d’avril, mai et juin. Il a fait une fausse cassure en août et s’est hissé au plus haut à 4 494 €.

L’indice est passé en dessous de la ligne de tendance ascendante qui relie les fluctuations les plus faibles depuis décembre de l’année dernière. Il est également passé en dessous de la moyenne mobile de 50 jours et se situe à la moyenne mobile de 200 jours.

L’indice de force relative (RSI) a formé un canal descendant. Par conséquent, l’indice continuera probablement à baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 4 000 €. Le stop-loss de cette transaction sera de 4 325 €.

