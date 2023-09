Quelles décisions historiques ont été prises lors du premier jour du sommet du G20 ?

Le très attendu sommet du G20, qui s’est tenu à New Delhi, la capitale indienne, a vu dès sa première journée plusieurs développements d’importance mondiale en matière de progrès économique et social dans le monde.

Alors que l’Inde assure la présidence du groupe cette année, le Premier ministre indien Narendra Modi préside le sommet du G20.

Échelle

Copy link to section

Un travail préparatoire important a été effectué au cours des mois précédant l’événement de deux jours, qui comprenait plus de 220 réunions du G20 comprenant 17 discussions au niveau ministériel dans des portefeuilles tels que le commerce, les affaires étrangères et les finances, englobant les points de vue de plus 60 pays.

Le sommet accueille actuellement 43 dirigeants mondiaux et rassemble plus de 25 000 délégués de 115 pays.

En termes de politique et de recherche, la présidence indienne du G20 a publié 112 documents finaux, soit deux à cinq fois plus que les présidences précédentes.

Le Dr Muqtedar Khan, professeur au Département de sciences politiques et de relations internationales de l’Université du Delaware, a ajouté :

… (À mon avis), on peut déjà dire que le sommet du G20 en Inde a été un succès… cela restera dans l’histoire comme un sommet du G réussi.

Compte tenu des efforts considérables déployés par les organisateurs, le sommet a été sans précédent dans sa diversité, sa consultation et son déroulement.

Consensus sur la Déclaration de Delhi

Copy link to section

L’une des préoccupations majeures à l’approche du G20 était la crainte que le sommet ne débouche pas sur une déclaration de consensus collectif soutenue par tous les pays participants.

Les craintes d’une éventuelle impasse ont été renforcées par le fait qu’aucun des précédents sommets du G20 n’a échoué à produire une déclaration unanimement soutenue.

Comme prévu, le principal point de discorde a été la question de l’Ukraine, l’UE s’opposant au texte proposé, jugé trop indulgent à l’égard de la Russie.

D’un autre côté, toute tentative visant à renforcer le langage n’aurait probablement pas été acceptable pour le Kremlin et peut-être aussi pour le gouvernement chinois.

Mais les négociations intensives menées par les « sherpas », les représentants personnels des chefs d’État, ont finalement porté leurs fruits.

Toutes les parties ont réussi à parvenir à un consensus dès le premier jour du sommet et ont publié une déclaration commune de 34 pages – la Déclaration des dirigeants du G20 de New Delhi (« la Déclaration de Delhi »).

La Déclaration de Delhi ne faisait aucune mention de l’agression russe, comme ce fut le cas lors du Sommet de Bali de l’année dernière, mais soulignait plutôt :

Conformément à la Charte des Nations Unies, tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou au recours à la force pour rechercher une acquisition territoriale contre l’intégrité territoriale et la souveraineté ou l’indépendance politique de tout État. L’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes nucléaires est inadmissible… Nous avons souligné les souffrances humaines et les impacts négatifs supplémentaires de la guerre en Ukraine en ce qui concerne la sécurité alimentaire et énergétique mondiale, les chaînes d’approvisionnement, la stabilité macrofinancière, l’inflation et la croissance… bienvenue à tous des initiatives pertinentes et constructives qui soutiennent une paix globale, juste et durable en Ukraine qui respectera tous les buts et principes de la Charte des Nations Unies…

Le point 14 de la Déclaration de Delhi faisait écho à l’appel précédent du Premier ministre Modi :

L’ère d’aujourd’hui ne doit pas être celle de la guerre.

En réponse au changement de position par rapport à la Déclaration de Bali, formulée de manière plus agressive, S. Jaishankar, ministre indien des Affaires étrangères, diplomate de carrière qui a auparavant été haut-commissaire à Singapour et ambassadeur en Tchéquie, en Chine et aux États-Unis, a noté,

La situation était différente. Beaucoup de choses se sont produites depuis lors, et si vous voyez dans le segment géopolitique de la déclaration des dirigeants, il y a au total 8 paragraphes. Sept d’entre eux se concentrent sur la question ukrainienne et nombre d’entre eux mettent en lumière des problèmes d’une grande importance contemporaine.

La Déclaration reconnaît les conséquences importantes de ces événements géopolitiques sur l’économie mondiale, tout en soulignant également le rôle crucial de la Turquie dans l’Initiative céréalière d’Istanbul et de la mer Noire, négociée par l’ONU.

Outre la question de l’Ukraine, la Déclaration repose sur cinq piliers clés : une croissance forte et durable ; Créer des progrès sur les ODD ; Développement vert ; Construire et renforcer les institutions multilatérales pour le 21 ème siècle ; et relancer la coopération mondiale.

D’autres points clés comprenaient l’extension du soutien au Groupe d’action financière (GAFI), une organisation intergouvernementale ayant pour mandat de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; et appeler à une politique et une réglementation plus strictes en matière de crypto-actifs.

Nirmala Sitharaman, ministre des Finances de l’Inde, a déclaré :

… les éléments constitutifs d’un cadre politique et réglementaire global et coordonné à l’échelle mondiale pour les actifs cryptographiques… un consensus mondial se dessine sur le même sujet… pour une approche coordonnée à l’échelle mondiale des actifs cryptographiques… La présidence avec le soutien du FMI et le FSB fixe ces contours…

En ce qui concerne le changement climatique, la Déclaration exhorte les pays à agir conformément à l’Accord de Paris et à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

En outre, la Déclaration de Delhi soutient,

…des efforts visant à tripler la capacité mondiale des énergies renouvelables…d’ici 2030…pour éliminer progressivement et rationaliser, à moyen terme, les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui encouragent le gaspillage…(et) pour augmenter rapidement et considérablement les investissements et le financement climatique de plusieurs milliards à des milliards. de dollars dans le monde, de toutes sources.

L’Union africaine devient membre permanent

Copy link to section

Avant de commencer les débats, le Premier ministre Modi a annoncé l’invitation à l’Union africaine, le bloc de 55 membres, de devenir membre à part entière du G20, en vue d’élever les préoccupations du Sud global.

L’Union africaine, en devenant membre permanent de l’organisation multilatérale, détient désormais le même statut que l’Union européenne à 27, marquant la première augmentation du nombre de ses membres depuis sa création en 1999.

Le président de l’UA, le président des Comores Azali Assoumani, a ensuite pris place à la table des membres permanents du G20.

La proposition d’adhésion permanente à l’UA a été initialement lancée par le Premier ministre Modi en juin 2023, et a reçu le soutien de l’UE, de la Russie, de la Chine et du Japon.

« Nouvelle route des épices »

Copy link to section

Le sommet du G20 a vu le dévoilement d’une nouvelle plate-forme mondiale d’infrastructure et d’investissement – le corridor économique Inde – Moyen-Orient – Europe (IMEC), qui, comme l’a expliqué la Maison Blanche dans son communiqué de presse,

…devrait stimuler le développement économique grâce à une connectivité et une intégration économique améliorées sur les deux continents, déclenchant ainsi une croissance économique durable et inclusive.

Le corridor comportera des liens stratégiques et de grande envergure via les ports et le rail et reliera l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, la Jordanie, l’Europe et l’Inde.

Même si les États-Unis ne seront pas directement liés à ce corridor, ils ont joué un rôle important dans les négociations et promeuvent le développement de pôles commerciaux le long du corridor, l’exportation d’énergie propre, la pose de câbles sous-marins pour améliorer la connectivité Internet et les télécommunications, et l’expansion d’un accès fiable. aux réseaux électriques.

Le Premier ministre Modi a ajouté que ce projet améliorera le respect des normes, lois et réglementations internationales, ainsi que favorisera le respect de la souveraineté territoriale des pays.

Khan a soutenu,

Il est clair qu’il s’agit là de la réponse indienne et américaine à l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route »…

Cette évolution intervient à un moment où la BRI chinoise fait l’objet de critiques croissantes pour son manque de transparence et d’inquiétudes croissantes quant à son image de « piège de la dette » pour les pays membres.

En outre, l’Italie s’est récemment retirée de la BRI, portant un coup dur aux ambitions de la Chine en tant que modèle économique alternatif.

Développements bilatéraux et multilatéraux

Copy link to section

Le premier jour a vu trois réunions bilatérales entre le Premier ministre Modi, en tant que président du G20, avec Fumio Kishida, Premier ministre du Japon ; Rishi Sunak, Premier ministre du Royaume-Uni, et Giorgia Meloni, Premier ministre d’Italie.

En plus de l’accord multilatéral sur l’IMEC, le Premier ministre Modi a lancé l’Alliance mondiale des biocarburants avec 19 pays et 12 organisations internationales acceptant de devenir membres de l’organisme.

Les États-Unis, le Brésil et l’Inde, en tant que membres fondateurs du groupe, représentent plus de 80 % de la production et de la consommation d’éthanol.

L’alliance vise principalement à augmenter la proportion d’éthanol mélangé à l’essence jusqu’à 20 % d’ici 2025-2026 dans le but de réduire la consommation de combustibles fossiles.

En outre, l’alliance visera à renforcer la coopération technologique dans le domaine des biocarburants et à réduire la dépendance à l’égard des pays de l’OPEP+.

Bien que la Chine, la Russie et l’Arabie Saoudite aient choisi de ne pas rejoindre l’alliance, l’intérêt a été considérable même de la part de pays extérieurs au G20, notamment l’Islande, le Kenya, la Guyane, le Paraguay, les Seychelles, le Sri Lanka, l’Ouganda et la Finlande.

Remarque : Veuillez noter que les remarques du professeur Khan ont été faites en partie en hindi et en partie en anglais. Toutes les traductions sont les miennes.

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.