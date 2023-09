La poussée historique des infrastructures en Inde propulse l’IIP à son plus haut niveau depuis 5 mois

Plus tôt cette année, dans le budget 2023-24, le gouvernement indien a consacré 3,3 % de son PIB aux infrastructures, soit le triple des chiffres de 2019.

Cela fait partie de la stratégie ambitieuse du gouvernement visant à amener l’Inde à devenir une économie de 5 000 milliards de dollars d’ici 2025.

L’impulsion en faveur d’un développement rapide a été largement alimentée par le plan directeur national du PM Gatishakti, qui accélère les infrastructures multimodales à travers le pays.

Selon Sandeep Gulati, MD, Inde et Asie du Sud, Egis, une société mondiale de conseil, d’ingénierie et d’exploitation en construction,

Divers projets clés d’une valeur d’environ Rs. 4 000. 108 000 milliards (~ 1,3 milliard de dollars) sont à différents stades de mise en œuvre dans le cadre du National Infrastructure Pipeline (NIP)… le système de « gouvernance holistique » en ligne – le Premier ministre Gati Shakti relie 16 ministères – tels que les routes et autoroutes, les chemins de fer, le transport maritime, le pétrole et le gaz., l’électricité, les télécommunications, le transport maritime et l’aviation – dans le but d’assurer une planification et une exécution holistiques des projets d’infrastructure, en réduisant les coûts de mise en œuvre.

En outre, le gouvernement indien a noté que la capacité de production devrait atteindre 1,5 billion de dollars d’ici 2032, soit plus de trois fois plus qu’elle ne l’était en 2022.

PII

Après avoir subi une forte baisse à 3,1 % en juin 2023 après trois mois consécutifs d’amélioration de la production industrielle, l’IIP (indice de production industrielle) de l’Inde a rebondi pour atteindre un sommet sur 5 mois de 5,7 % en glissement annuel.

En juillet 2023, l’amélioration est due à une croissance annualisée rapide dans les secteurs des mines et carrières ; Fabrication; et l’électricité à hauteur de 10,7%, 4,6% et 8,0%, respectivement.

Dans le secteur manufacturier, 14 des 23 catégories incluses ont connu une croissance positive d’une année sur l’autre.

Les métaux de base, qui représentent 12,8 % du segment manufacturier, ont connu une croissance impressionnante de 12,8 % de leur production sur une base annualisée, bien qu’il s’agisse d’une modération par rapport aux 15 % en glissement annuel du rapport du mois précédent.

Cependant, la faiblesse persiste dans les secteurs de la chimie et des produits chimiques, et l’habillement a connu de fortes baisses de 7,4 % sur un an et de 22,5 % sur un an, respectivement.

Les secteurs manufacturiers, fortement dépendants des exportations, sont restés pour l’instant moroses.

Le segment des mines et carrières a connu sa plus forte croissance cette année civile, à 10,7 % en glissement annuel.

Dans le secteur de l’électricité, ce mois-ci a connu l’amélioration la plus significative depuis février 2023, inversant considérablement les fortes baisses de 1,6% et 1,1% respectivement enregistrées en mars et avril.

Cela contribuera probablement de manière significative à l’optimisme du marché, en particulier compte tenu de la baisse de l’IPC le mois dernier.

Source: MOSPI

Classification basée sur l’utilisation

Au sein de la classification basée sur l’utilisation, les biens d’infrastructure et de construction continuent de connaître la croissance la plus forte, restant dans une zone à deux chiffres pendant cinq des sept derniers mois.

Cette solide performance fait suite à l’effort d’infrastructure du gouvernement central ainsi qu’à l’amélioration des indicateurs d’utilisation des capacités.

En septembre, alors que les tensions couvaient le long de la frontière avec la Chine, le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, a dévoilé pas moins de 90 projets d’infrastructures frontalières près de la ligne de contrôle réel (LAC), notamment de nouvelles routes, ponts et aérodromes. comme Shinkhu La, le tunnel le plus haut du monde à 15 855 pieds.

En outre, la construction de la liaison ferroviaire Gelephu-Kokrajhar, d’un montant de 1,5 milliard de dollars, reliera l’Inde au Bhoutan et devrait ouvrir la voie à plusieurs nouveaux projets ferroviaires communs.

De même, les biens d’équipement ont vu leur croissance doubler, passant de 2 % en glissement annuel dans le dernier rapport à 4,6 % en glissement annuel en juillet 2023.

Les produits primaires se sont améliorés à 7,6 % en glissement annuel, marquant le quatrième mois consécutif d’amélioration de la production, après un creux de 1,9 % en glissement annuel en avril 2023.

Les chiffres de juillet marquent également la croissance la plus élevée depuis janvier 2023, qui s’élève à 9,8 % en glissement annuel.

Les biens intermédiaires ont connu une modération, passant de 4,6 % en glissement annuel en juin 2023 à 1,9 % en glissement annuel, après la hausse supérieure à la moyenne en mai et juin.

Source: MOSPI

Compte tenu des taux élevés d’inflation des prix de détail, qui se situent actuellement au-dessus de la marge de tolérance de la Reserve Bank of India en matière de ciblage d’inflation, la demande de biens de consommation durables a continué de souffrir, diminuant pour la sixième fois en sept mois.

Dans le même temps, les biens de consommation non durables ont connu une formidable accélération, passant de 0,3 % en glissement annuel en juin 2023 à 7,4 %, reflétant une activité accrue à l’approche de la saison des festivals et offrant une image quelque peu mitigée de la consommation.

Les prix élevés des biens non durables, tels que les produits alimentaires, pourraient potentiellement constituer un inconvénient si les impacts liés aux conditions météorologiques continuent de poser un risque inflationniste.

Remarques finales

Même si le rebond de l’activité industrielle a été très encourageant, ces estimations seront sujettes à révision dans un avenir proche.

Cela dit, l’ampleur de l’amélioration dans certains segments est très prometteuse.

La forte réorientation des autorités indiennes vers le développement des infrastructures, ainsi que l’impact de l’impasse militaire dans la région Amérique latine et Caraïbes sont susceptibles de soutenir une plus grande activité dans ce secteur.

De plus, la consommation devrait s’améliorer à mesure que la saison des festivals approche.

Surtout, avec la relative faiblesse de la demande extérieure, la saison des festivals pourrait être essentielle pour maintenir la dynamique de la consommation et de la production industrielle.

Aditi Nayar, économiste principal à l’ICRA, a ajouté :

Les chiffres de l’IIP pour juillet 2023… ont dépassé nos attentes… La performance annuelle de la plupart des indicateurs à haute fréquence disponibles s’est améliorée en août 2023 par rapport à juillet 2023, y compris le fret et la production d’électricité. Sur la base de ces tendances ainsi que d’une base (effet) favorable, l’ICRA s’attend à ce que la croissance annuelle du PEI connaisse une légère hausse… en août 2023.

Réformes des processus

Un autre objectif clé du gouvernement, qui pourrait avoir des effets bénéfiques durables sur l’industrie manufacturière, les infrastructures et l’activité commerciale, concerne la réforme des processus.

Sanjeev Sanyal, conseiller économique principal du GoI, a noté :

…il s’agit de simplifier et de fluidifier le processus lorsque la présence du gouvernement en tant que facilitateur ou régulateur est nécessaire.

Il a distingué cela de la déréglementation, notant que :

…(déréglementation) concerne la réduction ou la suppression du rôle du gouvernement dans une activité particulière…

Un développement majeur à cet égard a été l’adoption de la loi Jan Vishwas, 2023, qui dépénalise certains aspects de la loi sur la métrologie légale, 2009, qui régissait les poids, les mesures et les étiquettes de la plupart des produits, mais qui, ce faisant, exposait les entrepreneurs et les entreprises à louer. – comportement de recherche.

De telles réformes sont susceptibles de réduire considérablement les risques d’abus éventuels de la part des inspecteurs, et d’améliorer ainsi l’environnement global des affaires à long terme.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.