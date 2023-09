Prévisions EUR/USD : signal baissier à l’approche d’un croisement mortel

Plus

Le taux de change EUR/USD a plongé à son plus bas niveau depuis le 8 juin après la dernière décision de la BCE et les bons chiffres des ventes au détail aux États-Unis. Il est tombé à un plus bas de 1,0676 alors que l’indice du dollar américain (DXY) est repassé au-dessus de 105 $.

Décision de la BCE et chiffres des ventes au détail aux États-Unis

La paire EUR/USD a reculé alors que les investisseurs réagissaient à trois événements clés. Premièrement, la Banque centrale européenne a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 %. Cela les a poussés à 4 %, le niveau le plus élevé depuis la création de la banque.

La BCE a cité le fait que l’inflation européenne restait obstinément élevée. En tant que tel, le taux était justifié car il vise à l’amener à l’objectif important de 2,0 %.

Certains analystes s’inquiètent néanmoins de l’impact de ces hausses de taux sur l’économie européenne. Des chiffres récents de la BCE ont montré que la masse monétaire et la liquidité dans la région étaient tombées à leur plus bas niveau depuis des années.

Dans le même temps, plusieurs économies, dont l’Allemagne, se sont contractées au cours des deux premiers trimestres de l’année. Ces hausses entraîneront probablement davantage de faiblesse dans les mois à venir.

La paire EUR/USD a également augmenté après les bons chiffres des ventes au détail aux États-Unis. Les ventes ont bondi de 0,6 % en août tandis que les ventes de base ont augmenté de 0,6 %. Ces chiffres signifient que les dépenses de consommation restent fortes même si l’inflation reste élevée. Comme je l’ai écrit dans cet article , l’inflation du pays a bondi à 3,7 % en août.

Troisièmement, la paire a chuté alors que les investisseurs réagissaient à la flambée des prix du pétrole brut. Le Brent a bondi à 93 dollars tandis que le WTI a grimpé à 90 dollars. Il est donc probable que la Fed relèvera également ses taux la semaine prochaine.

Il existe deux risques majeurs pour l’économie américaine. Premièrement, l’UAW a menacé de déclencher une grève qui, selon les analystes, durerait des semaines. Cette grève aura un impact sur l’économie américaine en raison du rôle que joue le secteur automobile.

Deuxièmement, des millions d’Américains recommenceront à rembourser leur dette étudiante, ce qui pourrait nuire à leur pouvoir d’achat.

Prévisions EUR/USD

Graphique EUR/USD par TradingView

Le graphique journalier montre que les perspectives de la paire EUR/USD s’assombrissent. Il s’est déjà déplacé sous la partie inférieure du canal ascendant rouge. Plus important encore, il a franchi les moyennes mobiles de 50 et 200 jours. Les deux sont sur le point de faire une croix mortelle, ce qui est l’un des signes baissiers les plus précis.

Par conséquent, les perspectives pour la paire sont baissières, le prochain niveau à surveiller étant à 1,0500, le niveau le plus bas du 15 mars.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.