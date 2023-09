Bougez sur le dollar du Zimbabwe : ces monnaies aussi vont vers le gouffre

Plus

Le dollar du Zimbabwe est bien connu pour être la monnaie qui s’est effondrée il y a quelques années. Les images des 10 000 milliards de dollars zimbabwéens sans valeur sont devenues emblématiques au fil des années. Aujourd’hui, alors que l’indice du dollar américain (DXY) et les prix du pétrole brut rebondissent, d’autres monnaies des marchés développés et émergents s’effondrent également.

Le peso argentin s’est effondré

Commençons par l’Amérique du Sud, où le peso argentin a plongé à un niveau record. Le taux de change officiel USD/ARS a grimpé à plus de 350 alors que le taux du marché noir est bien plus élevé que cela. Comme je l’ai écrit Récemment, le peso argentin s’est effondré après des années d’impression de monnaie et de défauts de paiement.

Malheureusement, la situation ne s’améliorera pas de sitôt. D’une part, le principal candidat à la présidentielle s’est engagé à dollariser l’économie et à « brûler » la banque centrale. En conséquence, de nombreuses personnes et entreprises se sont tournées vers la sécurité des devises étrangères avant les élections.

En Afrique, le naira nigérian s’est effondré à un niveau record de 955 sur le marché noir et de 760 au taux officiel. L’économie la plus peuplée d’Afrique est confrontée à de nombreux défis, notamment une inflation élevée et une pénurie de dollars. Les données publiées vendredi ont montré que l’inflation globale a atteint 25,8 % en août alors que l’inflation alimentaire a grimpé à 29,34 %.

L’inflation au Nigéria était en hausse avant même que le gouvernement ne décide de supprimer les subventions pétrolières qui existaient depuis des années. Aujourd’hui, les Nigérians paient environ 0,81 dollars le litre, le niveau le plus élevé jamais enregistré.

La vente de la livre turque se poursuit

Pendant ce temps, en Turquie, la livre sterling est en forte chute libre au fil des années. Le taux de change USD/TRY s’échangeait à 26,98, soit 412 % au-dessus du niveau le plus bas de 2019. Il a grimpé de près de 2 000 % au cours des deux dernières décennies.

L’effondrement de la livre turque est dû au manque d’indépendance de la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT). Au fil des années, le président Erdogan a insisté sur des taux d’intérêt bas, même en période de forte inflation. Les données les plus récentes ont montré que l’inflation globale a grimpé à plus de 50 % en août.

Les autres monnaies qui sombrent dans l’abîme sont la roupie pakistanaise, le shilling kenyan et la livre libanaise. Les analystes estiment que ces devises pourraient encore s’effondrer dans les mois à venir, alors que l’indice du dollar américain (DXY) a grimpé à 105 dollars et que le pétrole brut a grimpé à plus de 90 dollars.

