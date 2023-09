Le cours de l’action de Tui Group forme deux tendances baissières alors que les vents contraires augmentent

Plus

Le cours de l’action Tui (LON : TUI) a plongé à un niveau record, devenant l’une des actions les moins performantes à Londres cette année. Il a plongé de plus de 37 % cette année, à la traîne des indices FTSE 100 et FTSE 250.

La croissance reprend

Tui Group, le plus grand groupe de vacances européen, traverse d’importantes difficultés alors même que son activité est en plein essor. L’entreprise a bénéficié de la demande croissante de l’industrie touristique dans la région, la plupart des pays ayant signalé une augmentation des arrivées de touristes cette année.

Les résultats les plus récents ont montré que les affaires de l’entreprise sont en plein essor. Elle a servi plus de 5,5 millions de clients tandis que son coefficient d’occupation des compagnies aériennes a bondi à 93 %. Son chiffre d’affaires a grimpé à 5,3 milliards d’euros tandis que le bénéfice avant intérêts et impôts s’est élevé à 169 millions d’euros.

Par segment, l’EBIT de ses hôtels et résultats s’est envolé à 113 millions d’euros tandis que celui des croisières et de Tui Musement est resté stable à 13 millions d’euros. Plus important encore, Tui s’efforce de réduire sa dette totale à mesure que les taux d’intérêt augmentent. Elle a réduit sa dette nette de 1,1 milliard d’euros à 2,2 milliards d’euros.

Tui est confronté à de nombreux défis. Comme IAG et EasyJet, les coûts de ses activités commerciales augmentent à mesure que le prix de l’énergie augmente. Le Brent a grimpé à 93 dollars tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a grimpé à 90 dollars.

Tui prospère dans une période de faibles prix de l’énergie. D’une part, elle consomme beaucoup de carburant pour ses activités de transport aérien et de croisière. La hausse des prix de l’énergie associée à la flambée des taux d’intérêt ont un impact négatif sur les dépenses discrétionnaires.

En outre, Tui a également été confrontée au défi des perturbations de vols et de la concurrence croissante dans la région. Néanmoins, je pense que Tui sera capable de gérer les vents contraires actuels et de retrouver des bénéfices stables. Tui est également très sous-évalué, se négociant à un multiple PE de 9.

Prévisions du cours de l’action Tui

Le graphique journalier montre que le cours de l’action TUI a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Cette baisse l’a fait tomber au support clé à 493p, le niveau le plus bas de mai de cette année. En cours de route, les socs ont formé un motif de tasse et de poignée inversés. Dans l’analyse de l’action des prix, cette tendance est généralement le signe que la tendance à la baisse va se poursuivre.

Le stock Tui forme maintenant la section poignée de ce modèle. Il reste également inférieur aux moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Cela a également créé une petite configuration en coin ascendant. Par conséquent, je soupçonne que les actions continueront de faire face à des vents contraires à court terme, le prochain niveau à surveiller étant 400p.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.