Indice Nasdaq 100 : vision floue avant la décision de la Fed sur les taux

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

L’indice Nasdaq 100 est entré dans une phase de consolidation ces dernières semaines alors que l’hiver boursier se poursuit. L’indice s’échangeait à 15 257 $ lundi, là où il s’est maintenu tout au long du mois. Il a chuté de plus de 3,52 % par rapport au niveau le plus élevé de cette année.

La Réserve fédérale en avance

Copy link to section

L’indice Nasdaq 100 a bien commencé l’année et a déjà bondi de plus de 40 % cette année. Toutefois, ces derniers temps, l’indice – tout comme le S&P 500 et le Dow Jones – est resté dans une fourchette étroite.

Il y a plusieurs raisons à cela. Par exemple, certains signes indiquent que l’économie chinoise ralentit. Les récents chiffres économiques ont soulevé des doutes quant à la capacité de la Chine à atteindre son objectif d’un taux de croissance de 5 % cette année.

La Chine est un pays important pour les actions américaines en raison du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. La plupart des entreprises technologiques comme Tesla, Apple et Nvidia entretiennent des liens étroits avec le pays.

Save

Deuxièmement, l’indice Nasdaq 100 a connu des difficultés alors que le battage médiatique sur l’ intelligence artificielle (IA) s’est atténué. Les actions de certains des plus grands bénéficiaires de l’industrie de l’IA, comme Nvidia, Microsoft et C3.ai, ont récemment reculé.

Troisièmement, la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis suscite des inquiétudes. Les taux ont augmenté entre 5,25 % et 5,50 %, le niveau le plus élevé depuis plus de deux décennies. Dans la plupart des périodes, l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, est à la traîne en période de taux élevés.

Le principal catalyseur de l’indice Nasdaq 100 sera la prochaine décision de la Fed. Les économistes interrogés par Reuters estiment que la Fed décidera de laisser ses taux inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Si cela se produit, la pause sera belliciste puisque la banque insistera sur de nouvelles hausses à venir.

L’indice réagira également à la grève en cours de l’UAW. Les signes d’une persistance de cette situation entraîneront davantage de pression sur les principaux indices américains. De nombreux composants du Nasdaq 100 ont des liens avec les trois grands fabricants.

Prévisions de l’indice Nasdaq 100

Copy link to section

Save

Graphique Nasdaq 100 par TradingView

Sur le graphique journalier, nous constatons que l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, a évolué latéralement au cours des derniers jours. Sa tentative de récupération après être tombée à un plus bas de 14 563 $ le 18 août a échoué à 15 600 $. L’indice reste au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours.

Il tente également de former une configuration à double sommet à 15 934 $, le niveau le plus élevé du 19 juillet. Les perspectives de l’indice Nasdaq 100 sont donc neutres avec un biais baissier. Un mouvement au-dessus de la résistance clé à 15 590 $ entraînera des gains supplémentaires à 15 934 $.

D’un autre côté, une baisse en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours indiquera une baisse supplémentaire à 14 563 $.

Save