L’ETF SPDR Gold Trust (GLD) se rapproche d’un prix clé alors que la dette américaine atteint 33 000 milliards de dollars

Le prix de l’ETF SPDR Gold Trust (GLD) a bondi de plus de 0,60 % lundi alors que les traders se repositionnaient en prévision de la prochaine décision de la Réserve fédérale. Le titre se négociait à 180 dollars, soit quelques points au-dessus de la semaine dernière.

Décision de la Réserve fédérale à venir

Le SPDR Gold Trust est le plus grand ETF axé sur l’or au monde. Selon son site Internet, le fonds détient plus de 880 tonnes d’ or, évaluées à plus de 54,4 milliards de dollars.

Le fonds offre aux investisseurs la meilleure approche pour allouer des fonds à l’or sans accepter de livraisons physiques. Ainsi, puisque ses avoirs sont en or, le prix réagit aux mouvements quotidiens du métal.

L’or réagit à plusieurs événements macro. Premièrement, il existe une tendance continue à la dédollarisation, dans laquelle des pays comme la Chine, l’Arabie saoudite et la Russie réduisent leur exposition au billet vert. L’Arabie Saoudite et la Chine ont réduit leurs avoirs en bons du Trésor américain à leur plus bas niveau depuis des années.

Ces pays réagissent à la décision du gouvernement américain de sanctionner la banque centrale russe au début de la guerre en Ukraine. Dans le même temps, ils réagissent à la montée en flèche de la dette américaine. Les données les plus récentes montrent que la dette publique a dépassé les 3 000 milliards de dollars lundi et les analystes estiment que la tendance va se poursuivre.

Je soupçonne que la dette atteindra plus de 50 000 milliards de dollars dans les prochaines années. On s’inquiète donc de savoir si les États-Unis seront en mesure de rembourser leur dette à l’avenir avec la hausse des taux d’intérêt.

Le prochain catalyseur important pour le SPDR Gold Shares Trust sera la décision de la Fed. Les économistes estiment que la Fed décidera de laisser les taux d’intérêt inchangés lors de la prochaine réunion.

L’un des principaux risques pour l’or est que l’indice du dollar américain (DXY) ait atteint son plus haut niveau depuis des années. Certains investisseurs se sont tournés vers les fonds monétaires (MMF) liquides en dollars américains, qui rapportent plus de 5,50 %.

Prévisions du cours de l’action GLD ETF

Le SPDR Gold Trust s’est situé dans une fourchette étroite ces derniers mois. Il est passé du sommet annuel de 191,06 $ en mai au niveau actuel de 180 $. Le fonds a formé un motif triangulaire symétrique représenté en noir. Il oscille également aux moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Plus important encore, la configuration triangulaire s’approche de son niveau de confluence, ce qui signifie qu’une cassure ou une panne est sur le point de se produire. Par conséquent, les principaux niveaux de support et de résistance à surveiller seront de 174,80 $ (plus bas du 21 août) et de 191,06 $ (plus haut depuis le début de l’année).

