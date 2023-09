Prévisions USD/CHF : signal avant les décisions sur les taux de la Fed et de la BNS

Plus

Le taux de change USD/CHF a suivi une forte tendance haussière ces dernières semaines. Il s’échangeait à 0,8955, son plus haut niveau depuis le 6 juillet. Il a bondi de plus de 4,8 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

Décision de la BNS et de la Réserve fédérale

La paire USD/CHF sera sous les projecteurs dans les prochaines semaines alors que les investisseurs réfléchiront à la hausse des prix du pétrole et à la décision prochaine de la Réserve fédérale et de la Banque nationale suisse (BNS). Les deux banques rendront leurs décisions respectivement mercredi et jeudi.

Ces réunions surviennent à un moment important pour l’économie mondiale. Dans un rapport publié mardi, l’OCDE, un club de pays riches, a prévenu que l’économie continuerait de ralentir cette année.

Dans le même temps, le prix du pétrole brut suit une forte tendance haussière. Le Brent, la référence mondiale, a grimpé à 95 dollars tandis que le West Texas Intermediate (WTI) est passé à plus de 93 dollars. Il est donc probable que la récente baisse de l’inflation s’atténuera dans les mois à venir.

Les économistes s’attendent à ce que la Fed diverge de l’avis de la Banque centrale européenne (BCE), qui a relevé ses taux de 0,25 % la semaine dernière. Comme je l’ai écrit ici , les analystes estiment que la Fed décidera de laisser ses taux inchangés et d’envisager de nouvelles hausses à l’avenir.

Les données publiées la semaine dernière ont montré que l’ inflation américaine a rebondi en août. Justement, le taux a bondi à 3,7% en août après avoir atteint 3,2% le mois précédent.

De son côté, la Banque nationale suisse devrait également augmenter à nouveau les taux d’intérêt. Les économistes ont prévu une augmentation de 0,25 %, ce qui les propulserait vers un sommet pluriannuel de 2 %. L’inflation suisse s’est établie à 1,5% en août.

Analyse technique USD/CHF

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/CHF a suivi une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Il est passé d’un plus bas de 0,8548 en juillet à près de 0,900. En bondissant, la paire a dépassé l’important niveau de résistance à 0,8816, le niveau le plus bas du 4 mai.

La paire a formé un canal ascendant représenté en orange. Il a également dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. En outre, la paire a dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours.

Par conséquent, les perspectives pour la paire sont haussières, le prochain niveau clé à surveiller étant le point de retracement de 38,2% à 0,9200. L’alternative est le moment où la paire USD/CHF recule et teste à nouveau le support à 0,8816.

