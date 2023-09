USD/TRY : la livre turque dort et attend les décisions de la Fed et de la CBRT

Le taux de change USD/TRY était dans une phase de consolidation alors que les traders attendaient la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Fed et de la CBRT. La paire s’échangeait à 27, quelques points en dessous de son plus haut historique. Il a bondi de plus de 46 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

Décisions de la CBRT et de la Fed

La paire USD/TRY sera sous les projecteurs alors que la Réserve fédérale et la CBRT publieront leurs décisions sur les taux d’intérêt. Le consensus est que la Fed laissera ses taux inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Cela laissera également entrevoir au moins une hausse supplémentaire plus tard cette année.

La Fed fait face à des signaux mitigés. L’inflation a fortement augmenté ces derniers mois, aidée par la hausse des prix du pétrole brut. Le Brent a bondi à 95 dollars et certains signes indiquent qu’il pourrait atteindre 100 dollars. Les analystes de Goldman Sachs estiment qu’il y a encore plus de potentiel de hausse.

Dans le même temps, des millions d’Américains devraient recommencer à rembourser leurs prêts étudiants. En outre, il y a un long embouteillage au canal de Panama tandis que les travailleurs de l’automobile mènent une grève qui n’a pas de fin en vue. Une pause sera donc nécessaire pour que la banque puisse évaluer l’état de l’économie.

Le taux de change USD/TRY réagira également à la prochainedécision de la CBRT. La plupart des économistes s’attendent à ce que la banque continue de relever ses taux lors de la prochaine réunion. Il passera de 25 % à 30 %, ce qui est supérieur à son plus bas de mai de 8,50 %.

La CBRT a augmenté ses taux ces derniers mois dans le but de lutter contre l’inflation. Des données récentes ont montré que l’inflation globale de la consommation a bondi à près de 50 % en août. Des taux d’intérêt plus élevés contribuent à réduire l’inflation en réduisant la demande et en rendant les liquidités plus attractives.

Analyse technique USD/TRY

La livre turque est en chute libre depuis des années et se négocie désormais près de son plus bas historique de 27,26. La paire reste au-dessus de toutes les moyennes mobiles et a trouvé un fort point de résistance à son plus haut historique. Plus important encore, elle n’a pas réagi aux actions passées de la CBRT et de la Fed.

Par conséquent, les perspectives pour la paire sont neutres avec un biais haussier. Le prochain niveau clé à surveiller sera le niveau psychologique de 28. Le scénario alternatif est celui où la paire chute au niveau psychologique de 26.

