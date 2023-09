Le prix de Jasmy Coin augmente alors que l’intérêt ouvert et le ratio long/short augmentent

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le prix de Jasmy Coin a défié la gravité jeudi alors que les inquiétudes concernant la Réserve fédérale belliciste persistaient. La pièce à petite capitalisation a atteint un sommet de 0,0038 $, le niveau le plus élevé depuis le 9 septembre. Il a augmenté alors même que le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 27 000 $ et que les actions américaines et européennes ont reculé.

On ne sait pas pourquoi le jeton Jasmy a rebondi vendredi, même si les inquiétudes concernant la Fed belliciste persistaient. Dans sa décision de mercredi, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés entre 5,25% et 5,50%. Cependant, la pause belliciste a été suivie par un diagramme en points qui prédisait une nouvelle hausse des taux plus tard cette année.

Un examen des marchés à terme a montré que les intérêts ouverts de Jasmy ont bondi à plus de 9,25 millions de dollars, le niveau le plus élevé depuis le 14 août. Ils ont augmenté de près de 80 % au cours des dernières 24 heures. La majeure partie de cet intérêt provenait de Binance, suivi de Bybit, Bitget et Kraken.

Save

Jasmy intérêt ouvert

Save

L’intérêt ouvert à terme est une mesure importante sur le marché financier car il reflète le nombre de contrats à terme détenus par les traders. Ces contrats n’ont pas été clôturés, expirés ou exercés. Des intérêts plus élevés à terme sont une tendance haussière pour les crypto-monnaies et autres actifs.

Pour commencer, les contrats à terme sont des dérivés financiers dans lesquels des personnes acceptent d’acheter ou de vendre un actif à une date ultérieure définie et à un prix fixe. La différence entre les contrats à terme et les options est que dans le cas des options, les traders n’ont pas l’obligation de poursuivre la négociation.

Un autre point positif pour Jasmy est que son ratio long/short est en hausse. Le ratio est tombé à 0,583 mardi et a maintenant bondi à 0,9186. Cela signifie que davantage d’investisseurs sont longs sur la pièce.

Save

Ratio long/court Jasmy

Save