WGA signe un accord « exceptionnel » avec les studios

Les valeurs médiatiques sont en fête ce matin après que les scénaristes et les studios hollywoodiens ont annoncé avoir conclu un accord préliminaire.

Les écrivains hollywoodiens ne retournent pas encore au travail

L’Alliance of Motion Picture and Television Partners (AMPTP) et la Writers Guild of America (WGA) travaillent toujours sur le contrat final.

Les détails de l’accord de principe signé aujourd’hui restent inconnus, mais la WGA a déclaré lundi aux membres du syndicat :

Cet accord est exceptionnel – avec des gains et des protections significatifs pour les écrivains de tous les secteurs des membres.

Notez que les membres de la Writer’s Guild ne retournent pas encore au travail – mais l’accord préliminaire d’aujourd’hui constitue certainement un grand pas vers la fin définitive de la grève qui dure depuis début mai.

Combien de temps faudra-t-il à Hollywood pour reprendre la production ?

Une fois l’accord finalisé, l’AMPTP se concentrera alors sur le règlement avec la SAG-AFTRA.

Dans l’ensemble, Matt Belloni – le partenaire fondateur de Puck s’attend désormais à ce qu’Hollywood reprenne la production vers la fin novembre dans le meilleur des cas. Sur « Squawk Box » de CNBC, il a également déclaré aujourd’hui :

D’après ce qu’on m’a dit, les scénaristes obtiennent une mesure de réussite en streaming, ce qui était un gros point de discorde… ils voulaient une partie de leurs résidus en bonus si leurs émissions fonctionnent bien.

Belloni a également révélé que les studios ont accepté d’offrir des protections significatives aux écrivains contre l’utilisation de l’IA – et tout cela s’ajoute bien sûr aux augmentations de salaire.

