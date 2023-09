La résilience des crypto-monnaies se poursuit alors que la vente de jetons Shiba Memu prend de l’ampleur

Les crypto-monnaies ont été les actifs les plus résilients en septembre alors qu’un sentiment de peur s’est propagé sur le marché financier. Aux États-Unis, les indices clés comme le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000 ont chuté pour afficher leurs plus bas niveaux depuis des mois. De même, l’indice de peur et de cupidité a plongé à son plus bas niveau depuis des mois.

Les risques ont augmenté en septembre

Bitcoin, après avoir plongé à un plus bas de plusieurs mois à 24 800 $ en septembre, a rebondi pour remonter à plus de 27 000 $. D’autres pièces populaires comme Tron, Chainlink et Loom Network ont atteint leur plus haut niveau depuis des mois.

Il est intéressant de noter que cette reprise s’est produite le même mois où la Réserve fédérale s’est engagée à poursuivre la hausse des taux d’intérêt. Si cela se produit, cela poussera les taux à un sommet de 5,75 %, son plus haut niveau depuis plus de deux décennies. Avec des taux hypothécaires proches de 8 %, des risques existent quant à l’état de l’économie.

Il existe d’autres risques potentiels sur le marché. Premièrement, les États-Unis se dirigent vers une fermeture du gouvernement qui pourrait durer quelques semaines. Les analystes de Goldman Sachs estiment que la fermeture réduira l’économie de 0,2 % pour chaque semaine qu’elle durera.

Deuxièmement, les travailleurs de l’automobile participent toujours à une grève majeure qui pourrait durer quelques mois. Les analystes estiment que cette grève entraînera également un ralentissement important de l’économie. L’industrie automobile et sa chaîne de valeur représentent environ 4 % de l’économie.

En outre, il existe des risques d’inflation aux États-Unis en raison de la hausse des prix du pétrole brut. Les données les plus récentes ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 3,2 % en juillet à 3,7 % en août. Cette tendance va probablement continuer à augmenter à mesure que les prix de l’essence approchent du niveau clé de 4 $.

Il était donc assez surprenant que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies aient prospéré alors que le marché était confronté à ces risques. En revanche, la vente d’obligations s’est poursuivie, poussant les ETF clés comme TLT, BND et VGLT à leur plus bas niveau depuis des années.

La vente de jetons Shiba Memu se poursuit

Dans le même temps, il est également surprenant que Shiba Memu ait poursuivi sa vente de jetons ce mois-ci. Les données publiées sur son site Web montrent que les développeurs ont levé plus de 3,3 millions $ auprès d’investisseurs alors que la vente symbolique touche à sa fin.

L’argent a été collecté alors que les investisseurs restaient enthousiastes à l’égard du jeton, de la croissance des pièces de monnaie et des tendances en matière d’intelligence artificielle. L’une des plus grandes nouvelles en matière d’IA au cours du mois a été la décision d’Amazon d’investir dans Anthropic.

Pour commencer, Shiba Memu est une pièce de monnaie de mème à venir qui combine ses fonctionnalités d’IA. Il vise à tirer parti de deux thèmes en croissance sur le marché. Par exemple, nous avons assisté au lancement réussi de jetons clés comme Bonk et Pepe. Les développeurs intégreront plusieurs fonctionnalités telles que le traitement du langage neuronal (NLP) et la régression linéaire pour renforcer son utilité. Ils espèrent également que cela deviendra une machine d’auto-marketing. Vous pouvez acheter le jeton Shiba Memu ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.