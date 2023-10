Le NZD/USD forme un drapeau baissier avant la décision sur les taux de la RBNZ

Le taux de change NZD/USD a baissé pour la deuxième journée consécutive alors que les traders réfléchissaient à la hausse des rendements obligataires américains et à la décision prochaine de la RBNZ. La paire a reculé jusqu’à un plus bas de 0,5893, quelques points en dessous du plus haut de la semaine dernière de 0,6055.

Décision sur les taux d’intérêt de la RBNZ

La paire NZD/USD a poursuivi sa liquidation alors que les inquiétudes concernant l’économie américaine persistaient. Comme je l’ai déjà écrit , les rendements obligataires américains ont continué de grimper mardi. Le rendement des obligations à 10 ans a bondi jusqu’à son plus haut niveau de 2007, soit 4,7 %, tandis que celui des obligations à 30 ans a bondi à 4,8 %.

La courbe des rendements a plongé jusqu’à son plus bas niveau depuis des décennies, ce qui suscite de plus en plus d’inquiétudes quant à une récession imminente. Cela s’est produit alors que la Réserve fédérale maintenait sa position belliciste alors que l’inflation rebondissait.

Les données les plus récentes ont montré que l’ indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté à 3,7 % en août, tandis que l’IPC sous-jacent est tombé à 4,2 %. L’inflation dans le secteur des services a été assez élevée. Cette tendance inflationniste va probablement se poursuivre à mesure que le prix du pétrole brut grimpe.

Le prochain catalyseur clé pour le prix NZD/USD sera la prochaine décision de la RBNZ. Les économistes estiment que la banque centrale décidera de laisser ses taux inchangés à 5,50 %.

Les données les plus récentes montrent que l’inflation en Nouvelle-Zélande est restée supérieure à 6 % au deuxième trimestre. C’est un chiffre supérieur à l’objectif de 2,0 % fixé par la RBNZ. Dans une déclaration récente, le gouverneur Adrian Orr a déploré que l’inflation sous-jacente reste trop élevée.

Des données supplémentaires ont révélé que le pays sort d’une récession. Il a augmenté de 0,9 % au deuxième trimestre, mieux que l’estimation médiane de 0,5 %. La croissance annuelle s’est élevée à 1,8% et les analystes s’attendent à ce que la hausse de l’immigration contribue à stimuler l’économie.

Analyse technique NZD/USD

La paire NZD/USD a connu une forte tendance à la baisse au cours des dernières semaines. Il a reculé jusqu’à un plus bas de 0,5887, inférieur au plus haut de la semaine dernière de 0,6042. Il est passé en dessous de la moyenne mobile sur 50 périodes et du niveau de résistance à 0,5982, le niveau le plus bas du 31 mai.

La paire a également formé un motif de drapeau baissier, qui est un signe baissier. Par conséquent, la paire connaîtra probablement une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le support clé à 0,5800. Le stop-loss de cette vue sera à 0,5985.

