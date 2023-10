Prévisions GBP/INR : la hausse de la roupie indienne va-t-elle se poursuivre ?

La paire livre/INR (GBP/INR) a poursuivi sa récente vente alors que les économies britannique et indienne divergeaient. La paire a glissé jusqu’à un plus bas de 100,32, le niveau le plus bas depuis le 28 mars. Il a reculé de plus de 6,40 % par rapport au point le plus haut de cette année.

Divergence entre le Royaume-Uni et l’Inde

Les économies britannique et indienne divergent. D’un côté, l’économie britannique se contracte à mesure que la crise du coût de la vie s’intensifie et que les impacts du Brexit s’installent. L’indice global des prix à la consommation (IPC) reste supérieur à 6 %, l’un des plus élevés du G7. L’économie connaît à peine une croissance alors que des secteurs clés comme l’industrie manufacturière restent sous pression.

L’économie indienne, en revanche, tourne à plein régime. Comme je l’ai écrit ici , l’inflation est en baisse et les analystes estiment que ce sera l’économie qui connaîtra la croissance la plus rapide des marchés émergents. Elle a déjà dépassé le Royaume-Uni pour devenir la cinquième économie mondiale après les États-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne.

L’Inde s’est bien comportée ces dernières années, aidée par l’augmentation des investissements des pays occidentaux. Des entreprises comme Google, Amazon et Meta Platforms ont toutes investi des milliards de dollars en Inde au cours des dernières années.

Parallèlement, l’Inde a également profité de la guerre en cours en Ukraine en important du pétrole russe bon marché, en le raffinant et en l’exportant vers d’autres pays. Bien que l’Inde dispose de peu de ressources pétrolières et gazières, elle est devenue l’un des plus grands exportateurs de pétrole au monde. En outre, l’Inde connaît davantage d’investissements étrangers de la part d’entreprises venant de Chine.

Pour l’avenir, le prochain catalyseur important pour la paire GBP/INR sera la décision de la Reserve Bank of India (RBI) prévue vendredi. Les économistes s’attendent à ce que la banque maintienne ses taux inchangés puisque l’inflation se stabilise. Si cela se produit, le taux de réserve de trésorerie restera à 4,50 % tandis que les taux resteront à 6,50 %.

Analyse technique GBP/INR

Sur le graphique journalier, nous constatons que la paire GBP/INR suit une forte tendance baissière depuis juillet. Il est désormais passé en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Dans le même temps, les moyennes mobiles sur 100 et 50 jours effectuent un croisement baissier.

La paire livre/roupie est également passée en dessous du niveau de support clé à 101,61, la plus forte variation de février. En outre, l’indice de force relative (RSI) et le MACD ont continué de baisser. Par conséquent, la paire continuera probablement à baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 98.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.