Prévisions EUR/USD : signal forex avant les données NFP

Le taux de change EUR/USD a évolué latéralement ces derniers jours alors que les investisseurs attendent les prochaines données sur la masse salariale non agricole (NFP) aux États-Unis. La paire s’échangeait à 1,0520, quelques points au-dessus du plus bas de ce mois-ci à 1,0445. Il a reculé de plus de 6,8 % par rapport au plus haut niveau de cette année.

Données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis

La paire EUR/USD s’est stabilisée récemment après les dernières fiches d’emploi privées d’ADP données mercredi. Le rapport montre que le secteur privé n’a créé que 89 000 emplois en septembre, soit la plus faible augmentation depuis des mois.

https://www.youtube.com/watch?v=1TpYrefhZPU&pp=ygUDYWRw

Des données supplémentaires ont montré que l’économie américaine ralentit. Par exemple, les chiffres PMI du secteur manufacturier et des services ont chuté à un rythme plus rapide que prévu en septembre. Et dans un rapport publié jeudi, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a averti que le commerce mondial, y compris avec les États-Unis, continuerait de baisser.

Le prochain catalyseur important pour la paire EUR/USD sera les prochaines données sur l’emploi non agricole (NFP) aux États-Unis. Les économistes interrogés par Reuters estiment que le marché du travail s’est quelque peu détendu en septembre. Précisément, ils s’attendent à ce que le NFP passe de 187 000 en août à 170 000 en septembre.

Les analystes s’attendent également à ce que le taux de chômage reste inchangé à 3,7% en septembre. Le chiffre le plus important concernera les salaires. Le salaire horaire moyen devrait avoir augmenté de 4,3 % au cours du mois.

La croissance des salaires se poursuivra à court terme, à mesure que les travailleurs chercheront à augmenter leurs salaires. Les travailleurs de l’UAW ont demandé une augmentation de 40 %, tandis que les chauffeurs d’UPS commenceront à gagner plus de 150 000 $ par an. D’autres travailleurs, y compris ceux de Kaiser Permanente , se sont tous mis en grève.

Un chiffre de croissance des salaires plus élevé que prévu poussera la paire EUR/USD alors que les investisseurs parient sur une Réserve fédérale plus belliciste. D’une part, un rapport plus élevé signifie que l’inflation va probablement continuer à augmenter.

Prévisions EUR/USD

Le taux de change EUR/USD est dans une tendance baissière depuis un certain temps. Il s’est récemment déplacé sous la partie inférieure du canal ascendant indiqué en vert. La paire a également franchi le niveau de support crucial à 1,0636, le plus bas du 1er juin. Il a récemment formé une figure de croix de la mort, ce qui est un signe baissier.

Par conséquent, les perspectives pour la paire sont baissières, le prochain niveau à surveiller étant le niveau psychologique à 1,0400. L’alternative est une situation dans laquelle le cours rebondit et passe au-dessus de la résistance clé à 1,0650.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.