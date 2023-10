La dédollarisation est-elle en train de faiblir ? L’utilisation du dollar américain dans les paiements mondiaux explose

Les paris contre le dollar américain échouent alors que l’indice DXY augmente et que le rôle du billet vert dans l’économie mondiale reste intact. L’indice du dollar américain a bondi à 107,32 dollars la semaine dernière, son plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière. Il a augmenté de près de 7 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

Les inquiétudes concernant le dollar américain demeurent

Un thème clé sur le marché financier a récemment été la dédollarisation. Il a occupé le devant de la scène lors du récent sommet des BRICS en Afrique du Sud, où les dirigeants se sont plaints du rôle du dollar américain dans l’économie mondiale.

La plupart des pays ont raison de se plaindre de l’hégémonie du dollar. D’une part, la récente poussée a exposé de nombreux pays et entreprises ayant une dette libellée en dollars au risque de défaut de paiement. Par exemple, lundi, les créanciers d’Evergrande ont mis en garde contre un effondrement incontrôlable de l’entreprise.

Les États-Unis ont également de plus en plus recours à leur pouvoir de sanctions pour s’en prendre à leurs opposants comme l’Iran et la Russie. En conséquence, les responsables de pays comme l’Arabie saoudite, la Russie, l’Afrique du Sud et le Brésil s’inquiètent des sanctions.

Pendant ce temps, la situation budgétaire américaine suscite des inquiétudes à mesure que sa dette augmente. La dette totale du pays a grimpé à plus de 33,5 milliards de dollars. Il a augmenté de plus de 500 milliards de dollars en moins d’un mois, alors même que la Chine et l’Arabie saoudite ont réduit leurs dettes en dollars américains.

La dédollarisation s’essouffle-t-elle ?

Alors que les inquiétudes à l’égard du dollar américain s’accentuent, il semble que l’utilisation de cette monnaie augmente. Les données compilées par Swift montrent que la monnaie détenait une part de marché de 48 % dans les paiements mondiaux. C’était le niveau le plus élevé depuis des années.

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’euro a perdu considérablement sa part. Après avoir culminé à 40 % en 2021, la part de marché de la monnaie s’est effondrée à 23,22 %. La livre sterling a chuté à 7,15 %, tandis que le yen japonais et le yuan chinois ont chuté respectivement à 3,68 % et 3,47 %.

Pendant ce temps, l’or, qui est souvent considéré comme une alternative au dollar américain, a chuté de 11,26 % par rapport à son plus haut depuis le début de l’année, même si les banques centrales ont continué à l’accumuler.

Le dollar est difficile à remplacer en raison de son rôle dans le commerce mondial et dans les réserves monétaires. Le défi pour les pays qui s’éloignent du dollar est qu’il n’existe pas d’alternative viable. Dans un article récent, j’ai présenté le franc suisse comme une alternative viable en raison de la bonne situation budgétaire du pays et de sa neutralité sur des questions clés.

En outre, de nombreux investisseurs et traders se tournent vers la sécurité du dollar américain à mesure que les taux d’intérêt augmentent. La Fed a relevé ses taux de près de zéro à entre 5,25 % et 5,50 %, rendant les obligations à court terme et les fonds du marché monétaire plus attractifs.

