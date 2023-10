Prévisions USD/INR : signal sous la forme d’un triangle ascendant

Le taux de change USD/INR a poursuivi son profond sommeil après les derniers chiffres de l’inflation à la consommation aux États-Unis et en Inde. La paire s’échangeait à 83,20, là où elle se situait ces derniers mois. Ce prix est quelques points en dessous du plus haut historique de 83,41 et 3,45 % au-dessus du point le plus bas de cette année.

Données sur l’inflation aux États-Unis et en Inde

La paire USD/INR était sous les projecteurs après les dernières données de l’IPC aux États-Unis et en Inde. Les chiffres du Bureau of Labor Statistics (BLS) ont montré que l’inflation américaine est passée de 0,6 % en août à 0,4 % en septembre, alors même que le prix de l’essence a fortement augmenté au cours du mois.

L’inflation américaine a augmenté de 3,7 % sur une base annuelle, soit un chiffre supérieur à l’estimation médiane de 3,6 %. L’inflation sous-jacente, en revanche, est restée inchangée à 0,3 % sur un mois et a chuté à 4,1 % sur une base annuelle. Ce dernier est un chiffre important puisqu’il élimine les produits les plus volatils de l’économie.

Ces chiffres sont arrivés quelques heures après que la Réserve fédérale a publié le procès-verbal de la dernière réunion. Le procès-verbal a montré que la plupart des responsables étaient favorables à une suspension des hausses de taux et à leur maintien à un niveau élevé pendant un certain temps. Les analystes s’attendent à ce que la Fed procède à une nouvelle hausse des taux en novembre ou en décembre.

La paire USD/INR s’est également consolidée après les données encourageantes sur l’inflation indienne. Selon l’agence statistique du pays, l’inflation globale est passée de 6,83 % en août à 5,02 % en septembre. Cette baisse a été meilleure que l’estimation médiane de 5,50 %.

Un autre rapport révèle que la production industrielle indienne a augmenté de 10,3 % en août. Il s’agit d’une augmentation plus importante que les 9,0 % attendus. La production manufacturière a également augmenté, passant de 5,0 % en juillet à 9,3 % en août.

Ces chiffres signifient que la Reserve Bank of India (RBI) équilibre la reprise du pays avec une baisse de l’inflation.

Analyse technique USD/INR

Le graphique 4H montre que le taux de change USD/INR s’est situé dans une fourchette étroite au cours des dernières semaines. Il a trouvé une forte résistance à 83.305, le plus haut depuis le 15 septembre. La paire a dépassé la moyenne mobile sur 50 périodes.

Il a également formé une configuration triangulaire ascendante, qui est généralement un signe haussier. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont haussières. Ce point de vue sera confirmé si le prix dépasse la résistance à 83,30. Un mouvement au-dessus de ce prix le verra atteindre un sommet historique à 83,41.