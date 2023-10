L’indice KOSPI Composite est sur le point de corriger alors que les risques mondiaux augmentent

L’ indice composite KOSPI a poursuivi sa liquidation après la pause relativement belliciste de la Banque de Corée. L’indice, qui suit la plus grande Corée du Sud, a plongé de près de 2% jeudi. Il a atteint un plus bas de 2 415 KRW, quelques points au-dessus du plus bas du mois dernier de 2 400 KRW. Il a chuté de près de 10 % par rapport au point le plus élevé de cette année.

Le ton belliciste de la Banque de Corée

L’indice KOSPI a rejoint ses pairs mondiaux dans une forte baisse alors que les risques de marché ont bondi. Aux États-Unis, l’indice de peur et d’avidité est tombé dans la zone de peur de 26 alors que les rendements obligataires ont continué de monter en flèche. Le rendement du Trésor à 30 ans a bondi mercredi à 5%, son plus haut niveau depuis 2007.

Les indices américains comme le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 se sont effondrés de plus de 1 % mercredi alors que ces risques augmentaient. De même, en Asie, l’indice chinois A50 a chuté de plus de 2,45 % tandis que le BIST 100 s’est effondré de plus de 3,36 %. Il semble que les investisseurs deviennent nerveux face à l’état de l’économie mondiale.

Les guerres en Ukraine et en Israël se poursuivent tandis que l’Iran a demandé à l’OPEP d’imposer un embargo pétrolier à Israël. En conséquence, le prix du pétrole brut a grimpé, le Brent s’échangeant à 92 dollars et le WTI à 88 dollars. La Corée du Sud souffre de la hausse des prix de l’énergie puisqu’elle est un importateur net.

L’indice KOSPI a également plongé après la dernière décision sur les taux d’intérêt de la Banque de Corée. Comme prévu, la banque a décidé de laisser ses taux d’intérêt inchangés à 3,50%, là où ils se situaient ces derniers mois.

La banque a indiqué qu’elle pourrait reprendre les hausses de taux si l’inflation restait obstinément élevée. Cependant, la plupart des analystes s’attendent à ce qu’elle laisse les taux inchangés jusqu’en 2024, date à laquelle elle procédera à plusieurs réductions.

L’économie sud-coréenne traverse une longue période de ralentissement alors que les exportations de produits clés comme les semi-conducteurs sont en difficulté. Les données les plus récentes ont montré que l’économie a progressé de 0,6% au deuxième trimestre, tandis que l’inflation est tombée à 2,3% par rapport au sommet de 6,3% de l’année dernière.

Analyse technique de l’indice KOSPI

Le graphique journalier montre que l’indice KOSPI Composite a été soumis à une pression intense au cours des derniers mois. Il a culminé à 2 673 KRW en août et a plongé de près de 10 %. Cela signifie que l’indice s’approche désormais d’un marché de correction.

Plus récemment, les actions se sont effondrées sous le support de 2 480 KRW, le plus bas niveau d’août. Il est également passé en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) a dérivé vers le bas.

Par conséquent, les perspectives de l’indice KOSPI sont baissières, ce qui pourrait le conduire à une correction. Une correction se produit lorsqu’un actif chute d’au moins 10 % par rapport à son sommet.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.