Mes prévisions à contre-courant USD/MXN étaient exactes : quelle est la prochaine étape pour le peso mexicain ?

Le taux de change USD/MXN a continué de monter en flèche alors que la hausse de l’indice du dollar américain (DXY) se poursuivait. La paire a atteint un sommet de 18,50, le plus haut depuis le 24 mars. Il a augmenté de plus de 10 % par rapport à son plus bas niveau de cette année.

Les risques DXY et américains demeurent

Le peso mexicain a été l’une des devises des marchés émergents les plus performantes cette année. À son plus haut niveau en août, la monnaie a augmenté de plus de 25 % par rapport à son plus bas niveau de 2021. Ce rallye s’est produit alors que l’économie mexicaine profitait du rebond de l’économie américaine.

Le Mexique s’est bien comporté ces derniers mois, aidé par le concept de délocalisation alors que les tensions entre la Chine et les États-Unis s’accentuent. De nombreuses entreprises, dont Tesla, délocalisent certaines de leurs activités dans le pays.

Cependant, récemment, la paire USD/MXN s’est inversée à mesure que l’ indice du dollar américain a bondi. L’indice DXY, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises, a atteint 107 dollars, son plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière.

Le dollar américain s’est envolé alors que la Réserve fédérale est restée plutôt belliciste au cours des derniers mois. Elle a augmenté ses taux entre 5,25 % et 5,50 %, le niveau le plus élevé depuis plus de 20 ans.

En conséquence, les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis des décennies. Les rendements à 10 ans et 30 ans ont bondi respectivement à 5,01 % et 4,85 %. Les rendements obligataires à court terme ont également grimpé, poussant de nombreux Mexicains à se tourner vers la sécurité du dollar.

La paire USD/MXN a également rebondi en raison des décisions accommodantes de la banque centrale mexicaine. Elle a laissé ses taux inchangés ces dernières minutes et a évoqué une baisse des taux à la mi-2024. Cela s’est produit alors que l’inflation au Mexique continuait de baisser.

Analyse technique USD/MXN

J’ai écrit une prévision relativement à contre-courant entre l’USD et le MXN en août, alors que la paire glissait. À l’époque, j’avais prédit que la paire rebondirait, citant la configuration en coin descendant qui se formait. Un coin est l’un des modèles d’inversion les plus populaires. La paire a également formé une petite configuration de double fond à 16,64.

Récemment, le prix USD/MXN a dépassé la moyenne mobile sur 200 jours, signalant que les acheteurs ont le contrôle. Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 19,40, le plus bas niveau de mars 2022.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.