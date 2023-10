USD/ARS, indice S&P Merval à des niveaux record avant les élections : et ensuite ?

L’ USD/ARS et l’indice S&P Merval seront à l’honneur dans les prochains jours alors que l’Argentine se dirige vers ses élections très conséquentes. L’indice MERVAL a été l’un des indices les plus performants cette année avec une hausse de plus de 178 %. En revanche, le peso argentin s’est effondré jusqu’à son plus bas historique.

Élections en Argentine à venir

Les actions argentines ont enregistré une solide performance cette année, alors même que l’économie traversait sa période la plus sombre jamais enregistrée. L’indice MERVAL, qui suit les 20 plus grandes entreprises du pays, a grimpé cette année de 178 % en monnaie locale. Ses rendements annualisés au cours des cinq dernières années s’élèvent à 75,84 %, supérieurs à ceux de ses pairs mondiaux.

Les actions argentines ont bondi alors que les investisseurs espèrent qu’un changement de régime et des valorisations bon marché contribueront à changer l’économie. Il a également bondi, les investisseurs restant optimistes quant au plan de sauvetage du Fonds monétaire international (FMI). En outre, la Chine a récemment accordé 6,5 milliards de dollars à l’Argentine dans le cadre d’un échange de devises auquel les deux gouvernements sont confrontés.

Pourtant, les actions argentines et le peso sont confrontés à un avenir incertain à l’approche d’élections importantes. Les électeurs se rendront aux élections dimanche pour élire leur président. Les principaux prétendants sont Javier Milei de Freedom Advances, Patricia Bullrich et Sergio Massa. La plupart des analystes s’attendent à ce que Milei gagne.

Milei a fait des promesses radicales, notamment le passage au dollar américain et des changements radicaux à la banque centrale. Il s’est également engagé à réduire les dépenses publiques afin de réduire le déficit budgétaire.

Le prochain président argentin sera confronté à des défis majeurs. L’inflation s’est envolée, la monnaie a perdu de sa valeur, tandis que le FMI attend ses 43 milliards de dollars. Le secteur agricole, une partie importante de l’économie, s’est également effondré. L’Argentine importe désormais des produits alimentaires en provenance de pays comme le Brésil.

Perspectives pour Merval et peso argentin

Graphique Merval par TradingView

Les perspectives du S&P Merval et du peso argentin sont incertaines à l’approche des élections. Alors que l’indice Merval se situe à un plus haut historique, l’ARS s’est effondré jusqu’à un plus bas historique.

Je soupçonne que les actions argentines reculeront dans les semaines à venir car elles sont devenues assez chères. L’indice Merval a bondi de plus de 3 210 % par rapport au plus bas niveau de la pandémie. Dans la plupart des cas, ces mouvements paraboliques se terminent par un renversement lorsqu’ils entrent dans la phase de distribution du modèle de Wyckoff.

Le peso argentin restera sous pression après les élections, surtout si Milei gagne. Les analystes sont sceptiques quant à la manière dont il mettra en œuvre la dollarisation, car le pays a besoin de ressources pour y parvenir. Par conséquent, la paire USD/ARS continuera de monter en flèche, le taux officiel devant atteindre 400.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.