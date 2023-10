L’auteur de Rich Dad, Poor Dad propose une prédiction de 2,7 billions de dollars BTC, Chainlink, Solana, XRP, AAVE

Les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, se sont bien comportées ces dernières semaines. Après avoir atteint un creux de 24 800 dollars en septembre, le BTC a grimpé à 30 000 dollars. Cette course haussière a réveillé les investisseurs en crypto, avec la montée en flèche d’altcoins clés comme XRP, Solana, Chainlink, Quant et Hedera Hashgraph.

L’ETF Bitcoin espère

Copy link to section

Il est intéressant de noter que même si Bitcoin est passé de son sommet historique de 67 000 $ à 30 000 $ actuellement, il a surperformé les actifs clés appréciés des investisseurs. Il a fait mieux que l’or, qui est également proche de son record.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le Bitcoin a bondi de près de 400 % au cours des cinq dernières années, tandis que l’or a augmenté de 62 %. De plus, Bitcoin a fait mieux que les valeurs technologiques, l’indice Nasdaq 100 ayant augmenté de moins de 200 % au cours de cette période.

Plus important encore, les investisseurs semblent croire que Bitcoin est un meilleur investissement que les bons du Trésor américain à long terme, qui sont souvent considérés comme des valeurs refuges. Comme je l’ai écrit la semaine dernière, les plus grands ETF comme les iShares 20+ Year Treasuries (TLT) et les Vanguard Long-Term Bonds (VGLT) se sont effondrés au plus bas niveau depuis près d’une décennie.

Il y a trois raisons principales pour lesquelles le prix du BTC monte en flèche alors que les taux d’intérêt se situent à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies. Premièrement, les analystes s’attendent à ce que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuve prochainement un ETF Bitcoin. Cette décision entraînera probablement davantage d’afflux d’investisseurs institutionnels.

Deuxièmement, l’offre de Bitcoin s’épuise. Plus de 19,6 millions de pièces ont déjà été extraites et le rythme ralentira après la prochaine réduction de moitié du Bitcoin. Et enfin, les baleines Bitcoin comme MicroStrategy accumulent toujours les pièces.

https://www.youtube.com/watch?v=aa3TnwGoJ_A

Les prévisions Bitcoin de Robert Kiyosaki

Copy link to section

Robert Kiyosaki, l’auteur bien connu de Rich Dad, Poor Dad, estime que le prix du Bitcoin a plus de marge de manœuvre. Il s’attend à ce que les prix grimpent jusqu’à 135 000 dollars dans les prochaines années.

Gold will soon break through $2,100 and then take off. You will wish you had bought gold below $2,000. Next stop gold $3,700. Bitcoin testing $30,000. Next stop Bitcoin $135,000. Silver from $23 to $68 an ounce. Savers of fake dollars F’d. Please tell your friends to “Wake up.”… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 20, 2023

Si sa prédiction est correcte, cela signifie que la capitalisation boursière de Bitcoin atteindra plus de 2,7 billions de dollars. La capitalisation boursière du Bitcoin a grimpé à plus de 600 milliards de dollars. S’il s’agissait d’une entreprise, Bitcoin serait la 10e plus grande entreprise au monde.

Si cette prédiction est correcte, cela signifie également que d’autres altcoins sauteront également. Bitcoin a une corrélation étroite avec les altcoins comme Ethereum, Solana, XRP, Chainlink et Hedera Hashgraph. Alors qu’il a grimpé à 30 000 $ lundi, le prix de l’Ethereum a atteint 1 700 $ tandis que Chainlink et Solana ont bondi respectivement à 10,70 $ et 31 $.

La hausse des prix Chainlink est principalement due à la tendance croissante à la tokenisation, l’acte de convertir des actifs en jetons. J’ai récemment écrit que JPMorgan avait réalisé sa première transaction symbolique pour Blackrock et Barclays. En outre, la Bourse de Londres (LSEG) a déclaré qu’elle envisageait également de se lancer dans la tokenisation.

Solana, en revanche, a bondi après que le domaine FTX a décidé de mettre en jeu certains des jetons SOL. Avant cela, la plupart des investisseurs s’attendaient à ce que le domaine vende les jetons, ce qui ferait pression sur le prix.

Fidelity @DigitalAssets Director of Research Chris Kuiper discusses #Bitcoin and its potential as a breakthrough technology, superior form of money, & new asset class with @NatBrunell. pic.twitter.com/2mQdukBN27 — Michael Saylor⚡️ (@saylor) October 20, 2023

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.