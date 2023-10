Évaluation de la cassure haussière potentielle de Cardano alors que ADA imprime un modèle de coin descendant

Le jeton numérique Cardano (ADA) a enregistré des actions haussières alors que le marché de la cryptographie a connu un large rallye au cours de la semaine dernière. L’altcoin est passé du plus bas de 0,247 $ du 19 octobre à son prix actuel de 0,280 $ après des hausses soutenues au cours des six derniers jours.

ADA 7-day chart on Coinmarketcap

Par conséquent, ADA a bondi de plus de 14 % sur son graphique sur sept jours. La performance reste impressionnante malgré que l’altcoin soit loin de son ATH de 3,10$ du 2 septembre 2021.

Pendant ce temps, Cardano semble prêt à étendre ses tendances haussières actuelles car il affiche des signaux haussiers. L’altcoin a créé un modèle de coin descendant, mettant en évidence les tendances haussières à venir pour les pièces numériques. La configuration confirme que les haussiers ont régulièrement surpassé les baissiers, conduisant souvent à une cassure haussière.

Cependant, les traders doivent considérer la ligne de tendance supérieure lorsqu’ils négocient ce modèle. Une cassure au-delà de la ligne, qui présente une opportunité d’achat lucrative, confirmera la cassure haussière imminente.

Niveaux de support et de résistance de Cardano

Source – TradingView

Les derniers mouvements de prix d’ADA ont établi 0,25 $ comme support fiable. La zone de valeur a été cruciale pour les fluctuations du jeton, confirmant son importance.

Pendant ce temps, la crypto a une résistance initiale substantielle à 0,30 $, ce qui reste vital car elle servait auparavant de niveau de support à l’ADA.

La ligne de divergence de convergence moyenne mobile prend en charge les hausses à court terme de l’ADA lorsqu’elle oscille au-delà de la ligne de signal MACD. En outre, l’indice de force relative oscillait au-dessus de 55, suggérant une force haussière.

Néanmoins, Cardano présente une tendance à la baisse lors de l’évaluation de sa structure à moyen et long terme. Les passionnés doivent être prudents et considérer les opportunités à court terme.

La configuration du coin descendant et les indicateurs positifs confirment une recrudescence potentielle à court terme de l’ADA. Les traders devront peut-être surveiller le support à 0,25 $ et la résistance à 0,30 $ lors de l’évaluation du potentiel de cassure du jeton.

Un mouvement en dessous du niveau de 0,25 $ verra ADA atteindre le prochain support à 0,22 $, tandis que de solides hausses au-delà de 0,30 $ pourraient accueillir une navigation en douceur vers l’obstacle à 0,42 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.