Les crypto-monnaies ont enregistré de solides performances ce week-end, même si la crise en Israël et les difficultés du marché obligataire se poursuivent. Bitcoin a grimpé à plus de 30 000 $ pour la première fois depuis des mois, tandis que les altcoins clés comme Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos et Quant ont poursuivi leur tendance haussière.

Bénéfices technologiques à venir

L’industrie des crypto-monnaies sera relativement silencieuse cette semaine et aucun événement d’actualité majeur n’est prévu. Par conséquent, le principal catalyseur sera l’espoir que la Securities and Exchange Commission (SEC) autorisera un ETF Bitcoin au comptant. Les analystes de JP Morgan s’attendent à ce que l’agence le fasse dans les prochains mois.

Les traders se concentreront également sur les prochains bénéfices technologiques de sociétés comme Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon. Il s’agit de résultats importants car ce sont de grandes entreprises, avec une capitalisation boursière combinée de près de 4 000 milliards $. Ce sont également les principaux constituants des indices S&P 500 et Nasdaq 100.

Récemment, les crypto-monnaies se sont éloignées des actions américaines. Alors que des indices clés comme le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont reculé, le prix du Bitcoin a fait un bond. La capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a grimpé à plus de 1 130 milliards $.

L’autre catalyseur clé à surveiller sera les prochaines données sur le PIB américain prévues pour jeudi. Ces chiffres fourniront plus d’informations sur l’état de l’économie. Ils contribueront également grandement à déterminer ce que la Fed fera lors de la prochaine réunion.

Les chiffres du PIB américain arrivent à un moment où la liquidation du marché obligataire s’est intensifiée, le rendement à 30 ans atteignant son plus haut niveau depuis plus d’une décennie.

La vente de jetons Memeinator prend de l’ampleur

Pendant ce temps, Memeinator, une crypto-monnaie à venir, a poursuivi avec succès sa vente de jetons. Le jeton a permis de collecter plus de 817 000 $ au cours des dernières semaines alors que la demande pour le jeton continue d’augmenter.

Pour commencer, Memeinator (MMTR) est une crypto-monnaie qui cherche à devenir une référence dans l’industrie des pièces de monnaie. Il compte faire cela en étant une pièce de monnaie de mème dotée d’un utilitaire d’intelligence artificielle (IA) intégré.

Selon son livre blanc, 62,5 % des jetons seront rendus publics tandis que 15 % seront destinés aux CEX. Les autres jetons seront transférés au développement, à la fourniture de liquidités d’échange et au pool de concurrence. Vous pouvez acheter le jeton MMTR ici.

Alors, pouvez-vous acheter le jeton en toute sécurité ? Certains analystes estiment qu’il est logique d’allouer une petite partie de votre portefeuille aux jetons de prévente. Même si tous ces jetons ne fonctionneront pas bien en fin de compte, certains le feront. Et comme nous l’avons vu avec Pepe, il est facile de devenir millionnaire en investissant une petite somme. Cependant, comme pour les autres actifs, vous ne devez investir que les liquidités que vous pouvez vous permettre de perdre.

