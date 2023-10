Splash Conférence à Berlin : Présentation de nouvelles solutions pour le domaine financier et les ESG

Du 19 au 21 septembre s’est déroulée la conférence Splash Berlin Global User Conference and Partner Summit 2023 à Berlin. Lors de cet évènement, OneStream Software a présenté des solutions innovantes pour le secteur financier.

OneStream présente de nouvelles solutions ESG pour le secteur financier

Copy link to section

OneStream est un leader dans le domaine des solutions de Corporate Performance Management (CPM) pour la clôture et la consolidation financière. Lors de la conférence Splash Berlin, qui a eu lieu du 19 au 21 septembre, l’entreprise a annoncé d’offrir désormais des informations plus rapides pour la gestion des performances financières, l’analyse de la planification opérationnelle ainsi que les processus de prévision basés sur l’intelligence artificielle.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La nouvelle génération de la plateforme OneStream V 8.0, publiée en août de cette année, contient donc notamment des prévisions basées sur l’IA ainsi que des nouvelles fonctions ESG. En avril 2023, OneStream Solution Exchange avait déjà été introduit, offrant plus de 75 solutions business et productivité. Une des fonctions les plus importantes est la solution ESG-Blueprint. Elle aide à accélérer le reporting et la planification des ESG avec des calculs de carbone préétablis et des conversions d’indicateurs ESG.

Lors de la conférence Splash Berlin, le groupe Accell a annoncé l’intégration des fonctions ESG de OneStream, afin d’optimiser la création de rapports ESG. Ainsi, les équipes financières peuvent suivre et communiquer des indicateurs clés de durabilité sur une base mensuelle et trimestrielle.

L’engagement de FWU envers les ESG

Copy link to section

© FWU

Pour une entreprise, investir son argent dans l’intégration des critères ESG dans sa stratégie est devenu essentiel pour attirer les investisseurs, fidéliser les clients et se conformer à des réglementations en constante évolution. Les entreprises qui réussissent à adopter des pratiques ESG solides sont souvent mieux positionnées pour résister aux crises et gérer les risques. Une autre entreprise qui a commencé à se concentrer plus sur les ESG et donc les investissements responsables, c’est l’entreprise FWU. Elle utilise une approche basée sur les données et l’analyse algorithmique pour sélectionner des entreprises ESG pour ses investissements. Voici une analyse de cette approche en trois étapes :

Big Data : FWU collecte des données sur les entreprises à partir de sources publiques. Cela signifie qu’ils rassemblent une grande quantité d’informations sur de nombreuses entreprises, y compris leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Cette étape est essentielle pour avoir une vue d’ensemble complète des entreprises potentielles à considérer pour leurs investissements.

Algorithmes : Une fois les données collectées, FWU utilise des algorithmes pour filtrer et analyser ces informations. Les algorithmes sont conçus pour évaluer chaque entreprise en fonction des catégories ESG spécifiques et des thèmes pertinents. Cela permet de quantifier les performances de chaque entreprise dans ces domaines.

Système de notation : Enfin, FWU attribue une note de 0 à 100 à chaque entreprise en fonction de leurs performances ESG. Les entreprises les moins performantes sont exclues. Cette notation permet à FWU de hiérarchiser les entreprises en fonction de leur engagement et de leurs pratiques ESG.

L’approche de FWU repose donc sur une collecte approfondie de données, une analyse rigoureuse des entreprises grâce à des algorithmes et une notation qui facilite la prise de décision. Cette méthodologie permet à FWU de sélectionner des entreprises qui correspondent à leurs critères ESG, contribuant ainsi à la construction de portefeuilles plus durables et responsables.

Les ESG : Tendance impossible à rater

Copy link to section

Des entreprises comme OneStream, Accell et FWU montrent donc que les ESG deviennent de plus en plus importants. On ne peut donc nier que les fonds ESG sont importants, en particulier dans le marché financier. Les ESG connaissent une tendance croissante, marquée par leur performance remarquable pendant la phase de volatilité du marché au printemps 2020. Selon Novethic, les fonds appartenant à l’univers de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) ont affiché une surperformance de 1,5 % par rapport à leur indice de référence entre le 1er janvier et le 13 mars 2020, une tendance qui s’est confirmée en 2021 et 2022. Les investisseurs n’ont pas fait d’erreur.

Ces fonds sont gérés selon des critères ESG, qui prennent en compte les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent. Selon les dernières données de l’association Novethic, France Assureurs, à la fin de 2021, les fonds de finance durable (ISF, GreenFin ou Finansol) ont atteint 202 milliards d’euros, en hausse de 19 % par rapport à l’année et demie précédente, où ils étaient à 59 milliards.

Une autre explication de cet engouement réside dans les valeurs que ce type d’investissement représente En effet, 76 % des Français prennent en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs investissements, selon une étude de l’AMF. La crise sanitaire et les périodes de confinement ont encore accentué les préoccupations sociétales et environnementales, notamment parmi les jeunes.

Tendances et développements actuels des fonds ESG

Copy link to section

Les fonds ESG connaissent une croissance spectaculaire, devenant l’un des secteurs les plus dynamiques de la gestion d’actifs. De plus en plus, les investisseurs intègrent des critères dans leurs portefeuilles, que ce soit pour des raisons éthiques ou de par leur rentabilité.

La performance des fonds ESG, surpassant souvent leurs homologues traditionnels, est une tendance majeure. Les données révèlent que dans de nombreuses régions du monde, les fonds ESG ont surperformé leurs indices de référence, montrant que l’intégration de critères ESG peut être rentable. Cette surperformance attire l’attention des investisseurs institutionnels et individuels, stimulant la demande pour ces produits.

Les flux de capitaux vers les fonds ESG ont également considérablement augmenté, reflétant la volonté des investisseurs d’orienter davantage de leurs actifs vers des placements responsables. Cette tendance a entraîné une augmentation des actifs sous gestion des fonds ESG, incitant les gestionnaires d’actifs à développer de nouveaux produits et des stratégies d’investissement responsables.

En outre, les fonds ESG offrent une diversification accrue aux investisseurs, renforçant la résilience des portefeuilles face aux risques liés aux pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises. Cela permet également d’investir dans des secteurs moins exposés aux risques de réputation, de réglementation ou de litiges, favorisant des relations solides avec les employés et les clients, et réduisant les risques de conflits sociaux ou de boycotts.

L’impact des ESG sur l’avenir des investissements

Copy link to section

L’importance des investissements responsables ne cesse de croître, tant pour les investisseurs que pour les entreprises elles-mêmes. Les investisseurs cherchent de plus en plus à aligner leurs portefeuilles d’investissement avec leurs valeurs personnelles, en tenant compte des facteurs ESG. Cette tendance découle de la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et sociaux, ainsi que de la demande des investisseurs pour plus de transparence et de responsabilité de la part des entreprises.

L’impact des fonds ESG sur l’avenir des investissements est significatif. Leur performance solide et la croissance de leur popularité montrent qu’ils sont là pour rester. À long terme, les ESG-Fonds peuvent contribuer à des portefeuilles plus durables, en minimisant les risques liés à des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance médiocres.

Pour les investisseurs, cela signifie la possibilité de réaliser des rendements stables tout en soutenant des entreprises responsables. L’industrie financière s’adapte à cette tendance en développant de nouvelles stratégies et en offrant davantage d’options d’investissement axées sur les ESG.

À mesure que la conscience environnementale et sociale continue de croître, les ESG devraient jouer un rôle de plus en plus crucial dans l’orientation des investissements futurs, ce qui bénéficiera à la fois aux investisseurs et à la planète.

Les ESG changent donc énormément le monde de la finance et apporteront d’autres développements fascinants à l’avenir.