Le prix de Metacade (MCADE) augmente à mesure que les partenariats s’accumulent

Le prix de Metacade (MCADE) a connu une forte reprise au cours des dernières semaines dans l’espoir d’un ETF Bitcoin au comptant. Le jeton a également grimpé en flèche alors que Metacade continuait d’utiliser ses partenariats avec certaines des plus grandes plates-formes de l’industrie de la cryptographie. Après avoir chuté à 0,0046 $ plus tôt en octobre, Metacade a grimpé jusqu’à un sommet de 0,0073 $, soit un bond de 70 %.

Les partenariats de Metacade continuent d’affluer

Metacade, comme d’autres crypto-monnaies, a salué les événements récents, qui ont vu le prix du Bitcoin passer de 24 800 $ à plus de 35 000 $. En augmentant, BTC a franchi le niveau psychologique important de 30 000 $. Il a également dépassé le niveau clé de 32 000 $, son plus haut niveau de l’année dernière.

Bitcoin a bondi alors que l’espoir que la Securities and Exchange Commission (SEC) accepte les ETF Bitcoin au comptant a augmenté. Des sociétés comme Blackrock, Invesco, Franklin Templeton et Cathie Wood’s Ark ont demandé un ETF. Certains, comme Blackrock, ont commencé à ensemencer leur ETF en achetant du BTC.

Le rallye du Bitcoin a déclenché un fort rallye sur le marché des altcoins. Ethereum a grimpé au-dessus de 1 800 $ tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a bondi à plus de 1 300 milliards $. Cela explique également pourquoi le prix de Metacade a augmenté.

Metacade a également annoncé de nombreux partenariats ces dernières semaines. Plus tôt ce mois-ci, Metacade s’est associé à Polygon Labs, le deuxième plus grand réseau de couche 2 au monde. Le partenariat se concentre sur l’acquisition d’utilisateurs, les tests et l’adoption d’un plus grand nombre d’utilisateurs sur l’écosystème Polygon.

Metacade a également lancé Metacade Staking V2. Le jalonnement est un processus dans lequel les investisseurs sont récompensés tout simplement pour leur détention de jetons cryptographiques. Ces récompenses proviennent des revenus générés par un réseau.

Dans le cadre du jalonnement de Metacade V2, les détenteurs bénéficient de plus de fonctionnalités telles que des réductions et des offres exclusives supplémentaires de la part de ses partenaires de jeu. Plus de 400 millions de jetons MCADE ont été mis en jeu au cours des premiers jours de mise en ligne de la fonctionnalité.

Metacade s’est également associé à plusieurs autres sociétés alors que les développeurs cherchent à créer une communauté plus solide. Certains de ces partenariats ont concernent GLMRApes, Heroes Battle Arena, Definity Legend, EV.io et Battle City HQ, entre autres.

La GameFi a un bel avenir

Pour commencer, Metacade est une société relativement nouvelle qui vise à devenir un acteur majeur de l’industrie du jeu vidéo. Les développeurs ont appris des premières entreprises du secteur comme Axie Infinity, The Sandbox et Decentraland.

Dans un premier temps, l’objectif de la plateforme sera de créer une plateforme virtuelle dynamique où les joueurs pourront réseauter, interagir et jouer à des jeux. Les analystes estiment que l’industrie a un avenir prometteur à mesure que la technologie de la blockchain gagne en popularité.

Si cela se produit, Metacade jouera un rôle central dans l’industrie de la GameFi. Ce faisant, les détenteurs de jetons MCADE bénéficieront à mesure que le prix du jeton augmente et que les récompenses de jalonnnement augmentent.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.