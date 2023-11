GBP/INR : perspectives de la livre sterling par rapport à la roupie avant la décision de la BoE sur les taux

Le taux de change de la livre sterling par rapport à la roupie indienne (GBP/INR) a évolué latéralement ces derniers jours alors que les investisseurs attendent la prochaine décision de la Banque d’Angleterre (BoE) sur les taux d’intérêt. La paire s’échangeait à 101,40 jeudi, là où elle se situe depuis la dernière semaine d’octobre. Il a chuté de plus de 6 % par rapport au point le plus élevé de cette année.

Décision de la BoE sur les taux d’intérêt

Copy link to section

La paire GBP/INR sera sous les projecteurs jeudi alors que la BoE prononcera sa réunion de politique monétaire. Les économistes estiment que la banque centrale suivra les traces de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La BCE a laissé ses taux d’intérêt inchangés au niveau record de 4,0 % lors de sa réunion d’octobre. Dans sa déclaration, Christine Lagarde a déclaré que la pause était nécessaire car la banque observe l’état de l’économie.

Les données européennes les plus récentes montrent que l’inflation globale à la consommation est tombée à 2,9 % en octobre. Des données supplémentaires ont révélé que le bloc s’est contracté au troisième trimestre. Il est donc probable que la banque maintienne ses taux inchangés à court terme.

De même, la Réserve fédérale a décidé de laisser les taux inchangés entre 5,25 % et 5,50 %, le point le plus élevé depuis des décennies.

https://www.youtube.com/watch?v=VzSn1lv2uxc&pp=ygUPZmVkZXJhbCByZXNlcnZl

La BoE devrait donc laisser ses taux inchangés à 5,25 %. Contrairement à la Fed et à la BCE, la BoE se trouve dans une situation plus difficile puisque l’inflation du pays reste supérieure à 6 % alors que l’économie ralentit.

Toute nouvelle hausse des taux par la BoE pourrait avoir un impact négatif sur l’économie britannique, qui connaît un ralentissement important. Dans une note récente, le Fonds monétaire international (FMI) a averti que le Royaume-Uni serait l’économie à la croissance la plus lente du G7.

L’Inde, en revanche, se porte bien, aidée par l’énergie relativement bon marché en provenance de Russie. L’économie est passée de 468 milliards de dollars en 2000 à plus de 3 300 milliards de dollars. Elle a récemment dépassé le Royaume-Uni pour devenir la 5e économie mondiale.

Analyse technique GBP/INR

Copy link to section

Graphique GBPINR de TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change de la livre sterling par rapport à la roupie a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. La paire est passée en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Il a également franchi la moyenne mobile sur 50 jours, signalant que les baissiers ont le contrôle.

Par conséquent, les perspectives pour la paire sont baissières, avec le prochain support important à 100,22, le plus bas du 3 octobre. Une cassure en dessous de ce support le fera chuter jusqu’au point de retracement de 50 % à 96,50.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.