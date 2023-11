L’Inde cherche à diversifier son énergie malgré le jugement d’anciens marins qatariens

Avec l’escalade de la guerre israélo-palestinienne, de plus en plus de pays de la région sont entraînés dans le conflit.

En termes d’effets d’entraînement sur la sécurité énergétique, l’Arabie saoudite, l’Irak, les Émirats arabes unis et le Koweït figurent tous parmi les dix principaux exportateurs de pétrole brut au monde.

Dans un article précédent, nous avons discuté de la possibilité d’un brut à 150,0 $ dans un contexte de troubles géopolitiques et d’action militaire.

Selon l’ étude statistique de l’Energy Institute sur l’énergie mondiale 2023 (EI), le Moyen-Orient représentait respectivement 32,8 % et 17,8 % de la production de pétrole brut et de gaz naturel.

Alors qu’Israël commence son offensive terrestre, il est impossible d’évaluer la durée de la guerre.

Plus récemment, les Houthis du Yémen ont déclaré la guerre à Israël, et la possibilité d’une agression iranienne suscite de vives inquiétudes.

Tensions Inde-Qatar

Les relations entre les deux pays ont été secouées par l’annonce de la peine de mort imposée par Doha à 8 anciens officiers de la marine indienne.

Les ressortissants indiens étaient employés par la société Al Dahra, un acteur agroalimentaire, et ont été placés en garde à vue en août 2022 après avoir été accusés de se livrer à des activités d’espionnage.

Cette situation a causé beaucoup de détresse aux familles des condamnés, ainsi qu’au gouvernement indien, puisqu’aucune information sur les accusations spécifiques elles-mêmes n’a été fournie.

Approvisionnement en gaz naturel

Selon le rapport de l’IE, le Qatar a produit 178,4 milliards de mètres cubes (BCM) de gaz naturel en 2022, soit 4,4 % du total mondial.

En termes d’exportations, le Qatar a exporté 63,9 % de sa production totale en 2022, ce qui équivaut à 21,0 % des exportations mondiales.

Cela constitue une source importante de revenus et de devises pour le gouvernement et les entreprises qataris.

L’Inde, quant à elle, est le deuxième importateur de gaz naturel avec 28,4 milliards de mètres cubes, soit 5,2 % de la demande mondiale, derrière la Chine.

L’année dernière, l’Inde a importé 14,7 milliards de mètres cubes du Qatar, soit 12,9 % des exportations totales du Qatar.

À l’heure actuelle, l’Inde est fortement dépendante des produits énergétiques du Qatar, qui représentent 54,0 % des importations indiennes de gaz naturel, d’une valeur de 8,32 milliards de dollars (6,82 milliards de livres sterling) en 2022-2023, avec des contrats à long terme en vigueur jusqu’en avril 2028.

Cependant, la détérioration de la confiance dans le partenariat pourrait pousser l’Inde à réduire considérablement l’ampleur de ses importations qataries.

Diversification

En tant qu’économie connaissant la croissance la plus rapide au monde, l’Inde a un énorme appétit pour le gaz naturel, qui devrait croître rapidement au cours de la décennie à venir.

Actuellement, environ 6,2 % du mix énergétique indien est constitué de gaz naturel, mais cette part devrait augmenter considérablement pour atteindre 15,0 % d’ici 2030.

Plus tôt ce mois-ci, l’ Agence internationale de l’énergie (AIE), basée à Paris, prévoyait que la demande indienne de gaz naturel augmenterait de 8,0 % par an de 2022 à 2026.

Cela reflète la croissance positive du pays ainsi que l’accent mis sur des secteurs spécifiques à forte intensité énergétique, notamment les engrais.

Plus tôt cette année, le directeur général et PDG de Great Eastern Energy Corporation Limited, Prashant Modi, a déclaré à S&P Commodity Insights que :

Dans les années à venir, cette (demande de gaz naturel) pourrait être multipliée par cinq…

Petronet, le plus grand importateur de gaz naturel de l’Inde, est en train de construire de nouvelles installations et d’étendre sa capacité existante à hauteur de 40 000 crores ₹ (3,9 milliards de livres sterling) d’ici quatre ans.

Cependant, avec la montée des tensions, le Qatar pourrait ne pas en récolter autant qu’il l’aurait souhaité.

Mozambique

Le plus important peut-être est que le projet gazier de Cabo Delgado, une immense réserve s’étendant sur 7 500 hectares, a repris ses opérations après un retard de deux ans suite à la résolution d’importants problèmes de sécurité.

Le ministre indien des Affaires étrangères, S Jaishankar, s’est rendu au Mozambique en avril 2023, ce qui a contribué à accélérer le projet de 64 000 milliards de pieds cubes (TCF).

Ensemble, ONGC Videsh (OVL), Bharat PetroResources (BPRL) et Oil India (OIL), trois sociétés du secteur public indien, détiennent une participation de 30 % dans le projet de gaz naturel liquéfié de 20 milliards de dollars.

Au cours des cinq dernières années, les importations indiennes d’hydrocarbures en provenance du Mozambique ont triplé et devraient encore se développer si le mégaprojet gazier peut générer des résultats économiques rentables.

Émirats arabes unis

Plus tôt cette année, l’Indian Oil Corporation (IOC) a conclu un accord avec Abu Dhabi Gas Liquefication Co Ltd pour un accord de vente et d’achat de GNL à long terme.

Les Émirats arabes unis, qui représentent environ 40 % des importations indiennes de GNL, fourniront à IOC 1,2 million de tonnes de GNL par an à partir de 2026, pour une période de 14 ans.



IOC a également signé un accord avec TotalEnergies, pour fournir 0,8 tonne par an de GNL pour une période de 10 ans à compter de 2026.

De tels contrats stratégiques joueront un rôle important dans la satisfaction des besoins énergétiques de l’Inde à l’avenir.

Venezuela

Afin de garantir des approvisionnements solides en pétrole brut, l’Inde a également contacté le Venezuela suite à la récente décision des États-Unis de lever les sanctions pour une période de six mois.

En échange d’une plus grande liberté commerciale, Caracas a accepté de permettre aux observateurs internationaux de surveiller les élections de l’année prochaine.

Il s’agit d’une décision très bienvenue pour les entreprises indiennes telles que ONGC, qui ont investi massivement au Venezuela et n’ont pas pu recouvrer leurs cotisations antérieures.

Ayant importé 5 à 7 % (soit environ 300 000 barils par jour) de ses besoins du Venezuela avant 2019, l’Inde cherchera à négocier un contrat de livraison à prix réduit.

L’afflux de production supplémentaire sur les marchés mondiaux pourrait également contribuer à faire baisser les prix du pétrole, contrecarrant dans une certaine mesure l’impact des tensions géopolitiques en Asie occidentale et des réductions de l’OPEP+.

Réserves de gaz naturel

Le Venezuela possède également les deuxièmes plus grandes réserves de gaz naturel des Amériques et, jusqu’à présent, n’en a produit que suffisamment pour satisfaire sa consommation.

Le service de recherche du Congrès américain note que le pays pourrait chercher à développer ces ressources pour débloquer de nouveaux flux de valeur.

À ce stade, cela nécessitera une approbation réglementaire et législative, ainsi que des investissements importants.

Cependant, étant donné l’approfondissement des relations avec l’Inde, le Venezuela pourrait constituer une source supplémentaire et inestimable d’approvisionnement en GNL à l’avenir.

Source: CRS

Autres alternatives

Le Dr Ankit Shah, analyste financier, économique et géopolitique bien connu, a ajouté que l’Inde négociait également avec les États-Unis pour obtenir des droits sur certains gisements de gaz.

Conclusion

En raison de la volatilité des marchés de l’énergie et du climat géopolitique plus sombre, l’Inde s’efforce de diversifier ses approvisionnements énergétiques.

Il s’agirait d’une évolution saine en termes de sécurité énergétique et de prix de détail compétitifs.

La récente collision diplomatique avec le Qatar n’a fait que souligner l’urgence de rééquilibrer les importations énergétiques.

Un autre facteur important à considérer est que la Russie a insisté sur le paiement en yuans pour les exportations d’énergie vers l’Inde, une offre que les responsables gouvernementaux préféreraient refuser.

Ces réalités ont suscité l’intérêt d’autres pays comme le Mozambique, les Émirats arabes unis, le Venezuela et les États-Unis.

Sanjay Dixit, animateur de la populaire chaîne Youtube The Jaipur Dialogues, estime que :

…aucun gaz ne sera acheté au Qatar à l’avenir.

En tant que deuxième client du Qatar, cette trajectoire s’avérerait problématique pour ce pays du Moyen-Orient.

En outre, de grandes économies comme les États-Unis et l’Europe semblent proches d’une récession, ce qui aurait probablement un impact négatif sur la demande.

La Chine fait également preuve d’une faiblesse économique qui pourrait encore nuire à l’industrie qatarienne.

Les lecteurs intéressés peuvent trouver un article récent sur la situation économique de la Chine sur celien.

Enfin, il sera fascinant de voir si l’abandon de la forte dépendance à l’égard du complexe gazier du Qatar donnera à l’Inde plus de poids dans les négociations diplomatiques visant à libérer les huit marins.

Remarque : les commentaires de Sanjay Dixit étaient en hindi et j’ai été traduit par moi.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.