Les secteurs de l’industrie manufacturière et de la construction en Allemagne commencent-ils à s’effondrer ?

Les derniers chiffres de la production industrielle allemande ajustés aux prix ont chuté de 1,4 % en glissement mensuel pour le mois de septembre 2023, marquant la quatrième baisse consécutive de cet indicateur.

En août 2023, les données ont été révisées à la hausse, passant de (-)0,2% MoM à (-)0,1% MoM.

Cependant, le chiffre de septembre 2023 est tombé bien en dessous des estimations consensuelles d’une baisse de 0,1 % sur un mois, telles que publiées par TradingEconomics.com.

Avant le début de cette tendance de croissance négative, en mai 2023, la croissance de la production industrielle était de 0 % pour le mois, enregistrant ainsi un cinquième mois sans croissance positive.

Source:TradingEconomics.com

Les biens d’équipement, les biens intermédiaires et les biens de consommation ont tous connu des baisses significatives de leur production de (-)0,2% MoM, (-)1,9% MoM et (-)4,9% MoM, respectivement.

Cette performance médiocre fait suite à la déclaration de la BundesBank en octobre 2023 selon laquelle :

La demande extérieure de produits industriels est restée faible.

La hausse des prix au point d’achat a continué de peser sur l’espace de vente au détail et la consommation des ménages, comme en témoigne la forte baisse des biens de consommation.

Répartition par secteur

Fierté de l’Allemagne, son secteur automobile de classe mondiale a subi une baisse de (-)5% MoM en septembre 2023, tandis que l’équipement électrique a chuté de (-)4,4% MoM.

La plus forte perte de production a été enregistrée par le secteur pharmaceutique, avec une baisse de 9,2 % en glissement mensuel.

L’ingénierie mécanique a été le point positif et s’est améliorée de 4,1 % en glissement mensuel.

En dehors de la classification industrielle, la production d’énergie a diminué de 1,7 % en glissement mensuel au cours de la période considérée.

Selon l’Office fédéral de la statistique, la production industrielle du troisième trimestre 2023 a baissé de 2,1 % par rapport au trimestre précédent.

Les analystes de TradingEconomics.com prévoient que la production industrielle MoM évoluera autour de 0,4 % jusqu’en 2024 et augmentera à 0,5 % en 2025.

Indice PMI de la construction

Continuant de refléter la morosité du secteur immobilier national, la publication d’octobre 2023 de S&P Global concernant l’indice PMI de la construction a sous-performé à 38,3 par rapport aux 39,3 du mois précédent, qui avait lui-même enregistré la plus forte baisse mensuelle depuis avril 2020.

La mesure d’octobre était bien inférieure à la moyenne de 49,7 entre 2013 et 2023, était nettement inférieure à la prévision de 41,5 des analystes de TradingEconomics.com et marque la dix-neuvième lecture consécutive inférieure à 50 depuis mars 2022.

Les projets commerciaux ont également souffert du contexte de taux d’intérêt élevés et de l’incertitude entourant les perspectives économiques.

Le Dr Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank, a noté :

Les choses continuent d’aller de mal en pis dans le secteur de la construction en Allemagne… Le drame géopolitique au Moyen-Orient a des répercussions (en raison de la hausse des prix du gaz et de l’incertitude)… car de nombreux matériaux de construction comme les briques et l’isolation dépendent du gaz naturel.

Il est inquiétant de constater que la baisse des nouvelles commandes s’est poursuivie pour le vingtième mois consécutif et s’accélère également, ce qui implique que le secteur n’a pas encore atteint son plancher.

Compte tenu des nombreuses suppressions d’emplois dans certains secteurs, de la Rubia a ajouté que la qualité des sous-traitants s’est détériorée, ce qui contribue encore davantage à réduire l’efficacité des projets.

Signalant des dommages durables, une enquête sur les perspectives de l’industrie pour les douze mois à venir s’est révélée négative.

Autres données économiques récentes

Les chiffres de la production industrielle font suite à des données meilleures que prévu mais toujours en contraction pour l’indice PMI des services et l’indice PMI composite pour octobre 2023, qui se sont élevés respectivement à 48,2 et 45,9.

Les lectures inférieures à 50 marquent une contraction.

Dans le communiqué d’hier, les données des commandes d’usines se sont fortement modérées, à 0,2 % en glissement mensuel, contre 1,9 % en glissement mensuel enregistré en août 2023.

Cependant, ce chiffre était nettement supérieur aux estimations consensuelles d’une baisse de (-) 1,0 % en glissement mensuel.

Il convient de noter que les données d’août ont été révisées fortement à la baisse par rapport à 3,9 % en glissement mensuel suite à une déclaration incorrecte dans le,

…fabrication d’équipements informatiques, secteur des produits électroniques et optiques…

Conclusion

La production industrielle est cruciale pour la croissance allemande, peut-être plus que toute autre économie avancée, notamment en raison de l’importance considérable qu’elle revêt en termes de réputation.

Demain, c’est-à-dire le mercredi 8 novembre, les acteurs du marché surveilleront attentivement les données sur l’inflation à la consommation en Allemagne ainsi que les dernières tendances d’inflation harmonisées par l’UE dans le pays.

Cela apportera une contribution précieuse à la trajectoire choisie par la Banque centrale européenne lors de sa prochaine réunion de politique monétaire à la mi-décembre 2023.

La semaine prochaine, l’Allemagne publiera également des données sur son compte courant qui permettront de mieux saisir l’impact des taux élevés et du ralentissement de la demande sur les industries exportatrices.

La faiblesse des données économiques concernant les usines, les projets de construction, la demande d’exportation et les taux d’intérêt élevés suggèrent que les données du PIB du troisième trimestre 2023 pourraient être révisées à la baisse, tandis que l’économie pourrait se diriger vers une récession technique plus tard cette année, ce qui ne ferait que générer de nouvelles pertes pour le secteur manufacturier et industries du bâtiment.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.