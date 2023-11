Prévisions du prix de l’argent alors que le ratio or/argent se stabilise

Le prix de l’argent a évolué latéralement ces derniers jours alors que les investisseurs réagissent à la dernière décision de la Réserve fédérale, aux données sur l’emploi non agricole (NFP) et à l’économie chinoise. La paire XAG/USD s’échangeait à 22,72 mardi, soit près de 10 % au-dessus du point le plus bas d’octobre. Il reste inférieur de plus de 13 % au point le plus haut de cette année.

Pointes de ratio or/argent

Le prix de l’argent s’est maintenu dans une fourchette étroite ces derniers jours. La semaine dernière, la Réserve fédérale a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Alors que la banque a laissé la porte à une nouvelle hausse des taux, la plupart des analystes estiment qu’elle en a désormais fini avec la hausse des taux.

L’autre nouvelle importante est arrivée vendredi lorsque les États-Unis ont publié les dernières données sur l’emploi non agricole (NFP). Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’économie a créé 150 000 emplois tandis que le taux de chômage a atteint 3,9 %. Le taux d’activité et les salaires ont légèrement ralenti.

Ces événements sont importants pour l’argent en raison de son rôle de métal précieux. Comme l’or, l’argent a tendance à réagir aux actions de la Fed. Dans la plupart des cas, l’argent augmente lorsque la Fed réduit ses taux d’intérêt ou lorsqu’elle fait allusion à une baisse des taux.

Le prix de l’argent a également réagi aux derniers chiffres PMI manufacturiers du monde entier. Les chiffres économiques chinois ont montré que l’indice PMI est tombé à 49 en octobre. La même chose s’est produite dans d’autres pays industrialisés comme les États-Unis et l’Europe.

L’argent réagit à ces chiffres en raison de son utilisation dans le secteur industriel. Il est utilisé pour fabriquer des produits tels que des panneaux solaires, des semi-conducteurs et des produits de cuisine.

Dans le même temps, les dernières données chinoises ont montré que les exportations ont chuté de 6,4 % en octobre, pire que l’estimation médiane de -3,3 %. Les importations, en revanche, ont augmenté de 3%, soit mieux que prévu -6,2%. Son excédent commercial total s’est réduit à 405 milliards de dollars.

L’argent a sous-performé l’or au cours des derniers mois. Le ratio or/argent a bondi à 88 $, son plus haut niveau depuis mars 2023. Il a bondi de plus de 15 % par rapport au point le plus bas de cette année. Dans la plupart des cas, si le ratio or/argent est élevé, cela signifie qu’il est correct d’acheter de l’argent.

Prévisions du prix de l’argent

Sur le graphique journalier, nous constatons que le prix de l’argent a récemment évolué dans une fourchette étroite. Il s’est déplacé en dessous de la ligne de tendance descendante indiquée en jaune. Cette ligne de tendance relie les fluctuations les plus élevées depuis le 4 mai. Il a également évolué entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 50 % et 61,8 %.

Le prix est également quelques points au-dessus du niveau de support crucial à 22,14 $, le plus bas du 23 juin. Par conséquent, les perspectives pour le métal sont neutres pour le moment. Les principaux points de support et de résistance à surveiller seront à 22,13 $ et 23,70 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.