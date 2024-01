Les prix des crypto-monnaies ont rebondi en 2023 alors que l’hiver prolongé des crypto-monnaies a marqué le début d’un nouveau printemps crypto. En conséquence, la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a grimpé à plus de 1,6 billion $, ajoutant plus de 600 milliards $ en valeur depuis janvier. La plupart des altcoins étaient dans le vert, le prix du Bitcoin ayant bondi de plus de 180 % par rapport à son plus bas niveau du mois de décembre.

Pepe et Bonk ont surperformé la plupart des pièces

Alors que la plupart des altcoins comme Ethereum, Litecoin et Solana ont bondi, les pièces de mème étaient les jetons les plus performants au cours de l’année. Bonk, qui est un jeton Solana lancé en décembre, a bondi de plus de 7 000 % par rapport à son plus bas niveau. Cette poussée a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 1,2 milliard $, ce qui représente beaucoup d’argent.

Bonk a également vu le nombre de ses détenteurs grimper à plus de 526 000, selon SolScan. Même si la plupart de ces détenteurs sont de petits actionnaires, la réalité est que Bonk a créé de nombreux millionnaires au fil du temps.

Bonk n’était pas la seule pièce mème à prospérer en 2023. Pepe, un nouveau jeton sur le thème de la grenouille, a également bondi, lui donnant une capitalisation boursière de plus de 528 millions $. Comme Bonk, le jeton a également créé de nombreux millionnaires même s’il n’a aucune utilité majeure.

Il y a eu d’autres pièces de mème qui ont grimpé en flèche mais n’ont pas fait la une des journaux. Samoyedcoin, une pièce de mème pour l’écosystème Solana, s’est également redressée, lui donnant une capitalisation boursière de plus de 86 millions $.

Cette performance signifie qu’il y a encore plus de demande pour les pièces de mème. De plus, Shiba Inu et Dogecoin sont toujours des pièces de plusieurs milliards de dollars, même si leurs performances ont été inférieures à celles des nouveaux jetons. Cela signifie également que davantage de jetons pourraient augmenter à mesure que la Fed et d’autres banques centrales changent d’avis sur l’inflation.

Meme Moguls pourrait être la prochaine grande nouveauté

Dans ce contexte, de nombreux traders sont à la recherche de la prochaine grande pièce de mème qui rejoindra Pepe et Bonk dans leur remarquable rallye. Il est encore trop tôt pour savoir quel jeton réussira car beaucoup d’entre eux ont déjà été lancés.

Certains analystes pensent que Meme Moguls pourrait être la prochaine grande nouveauté dans l’industrie des pièces de mème. Pour commencer, Meme Moguls, dont le jeton est MGLS, est un prochain jeton de mème qui est actuellement en prévente. En quelques jours, le jeton a déjà permis de récolter plus de 650 000 $ auprès d’investisseurs.

Le jeton MGLS se vendait à 0,0023 $ et les développeurs s’attendent à l’augmenter dans les prochains jours à mesure que la dynamique se poursuit. Cette tendance s’accélère après le lancement d’un concours massif qui permettra aux heureux gagnants de remporter environ 20 000 $ en jetons MGLS.

Just found @meme_moguls and they’re launching a massive giveaway. As a meme coin believer, I’m all in! 🌟



This is a huge one, folks!



Don't miss out: https://t.co/ND8HWFcLFX https://t.co/yDElq2Nk06 — Keller Call (@Teamkellerath) December 18, 2023

Vous pouvez acheter le jeton MGLS en utilisant ce lien.

Les Meme Moguls bénéficieront probablement des vents favorables clés dans l’industrie des crypto-monnaies. On espère de plus en plus que la Réserve fédérale et d’autres banques centrales commenceront à réduire leurs taux en 2024. Parmi les autres banques qui devraient réduire leurs taux d’intérêt figurent la Banque d’Angleterre et la BCE.

De plus, nous espèrons de plus en plus que la SEC approuvera un ETF Bitcoin à court terme. La réduction de moitié du Bitcoin aura également lieu en avril. Dans la plupart des cas, Bitcoin et autres altcoins ont tendance à bien se comporter avant un événement réduit de moitié.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.