Échanges hybrides et avenir de la DeFi : Pullix (PLX), est-il prêt à dominer le secteur ?

Pullix, une nouvelle bourse hybride actuellement en prévente, attire l’attention du marché alors que les analystes indiquent que son jeton natif $PLX a un potentiel de hausse de 100x.

Alors que vous étudiez les marchés et réfléchissez à la prochaine étape d’investissement, voici ce que vous devrez peut-être savoir sur les bourses hybrides. Découvrez également ce qui pourrait permettre à Pullix ($PLX) de se démarquer des autres.

Échanges hybrides en 2024 et au-delà

L’année touche à sa fin et les tendances et prévisions du monde des crypto-monnaies pour 2024 arrivent rapidement et en masse. Parmi les points de vue et les prévisions des experts figurent certains thèmes récurrents, notamment l’intelligence artificielle, les jeux, les actifs du monde réel (RWA), le BRC20 et les échanges hybrides. Selon certains analystes, l’avenir de la finance décentralisée (DeFi) pourrait être celui des HEX.

Alors que l’écart entre la finance traditionnelle et la DeFi se rétrécit continuellement, le marché a lentement adopté l’idée d’un échange hybride qui offre aux utilisateurs les avantages d’un échange combiné centralisé (CEX) et décentralisé (DEX).

Un certain nombre de plates-formes façonnent l’avenir du trading de crypto-monnaies, avec l’innovation, la sécurité et la liquidité qui les accompagnent, et devraient donner l’impulsion à une adoption plus poussée. Mais la quête de cet objectif n’est pas simple, comme le montre l’arrêt récent d’Ankex, un HEX développé par le fournisseur d’infrastructure de DeFi Qredo Network.

Ankex était une bourse hybride qui tentait de dominer le secteur avec ses fonctionnalités de CEX et de DEX. Après avoir été en développement depuis 2022 et sur le point de son lancement public bêta, il a soudainement annoncé sa fermeture au début du mois.

La plateforme aurait attribué la décision à l’impact du marché baissier, l’effondrement du FTX ajoutant probablement à l’impact global. Bien que malheureux, ce développement amène le marché à envisager le potentiel présenté par un nouveau projet – Pullix.

Qu’est-ce que Pullix ($PLX) ?

Pullix (PLX) est une plateforme d’échange hybride qui cherche à résoudre les problèmes de liquidité de DeFi tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’échanger et de gagner dans un environnement sécurisé et convivial. Sa prévente est actuellement très demandée alors que les investisseurs expriment leur confiance, une perspective qui amène les analystes à souligner un potentiel rallye post-prévente pour son jeton natif $PLX.

Bien qu’encore en développement, les fonctionnalités d’échange hybride du projet qui le distinguent des CEX et des DEX sont ce que les utilisateurs prévoient d’exploiter en 2024 et au-delà.

Par exemple, les utilisateurs inquiets de la garde de leurs actifs sur des plateformes centralisées à la suite d’effondrements et de piratages récents trouveront la possibilité de négocier en chaîne et de gagner de l’argent tout en exploitant l’auto-garde, une perspective attrayante.

Comme pour d’autres plates-formes, Pullix cherche à inciter ses utilisateurs à fournir des liquidités en offrant aux détenteurs de jetons une chance de gagner des récompenses grâce au jalonnement et à l’agriculture de rendement. Cependant, aucune autre bourse ne propose aux utilisateurs de contribuer à la liquidité des teneurs de marché automatisés pour bénéficier d’une part des revenus quotidiens de la plateforme.

Une partie des revenus sera également utilisée pour acheter et brûler des jetons $PLX, un mécanisme inflationniste qui contribuera à soutenir les prix futurs. Les spreads serrés et les frais de commission de 0 % offerts aux utilisateurs ajoutent encore du piquant à cela.

Conclusion

Les experts estiment que les nouvelles plates-formes qui apportent le meilleur des échanges centralisés et décentralisés aux utilisateurs, en fournissant des solutions aux problèmes naissants tels que les failles de sécurité, l’expérience utilisateur et la liquidité, pourraient dominer le secteur.

Les CEX peuvent prospérer et les DEX se développer, mais un échange hybride combinant les deux mondes pourrait être l’avenir. Le livre blanc et la feuille de route de Pullix pointent vers un projet conçu pour atteindre cet objectif. Sa prévente a permis de récolter plus de 1,1 million $ au cours de l’étape 3, avec un prix de 0,044 $ par jeton pour offrir une bonne affaire avant son lancement.

Outre les fonctionnalités soulignées ci-dessus, qu’est-ce qui pourrait permettre à Pullix de se démarquer et potentiellement de dominer le secteur ? Apprenez-en davantage sur ce projet ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.