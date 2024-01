Prédiction du prix pour Osmosis (OSMO) après une hausse de 185 % lors du lancement d’un nouvel échange hybride

Osmosis (OSMO) s’est révélé être un acteur remarquable en décembre, avec une hausse remarquable de 185,72 % au cours des 30 derniers jours. Alors que le marché surveille avec impatience la trajectoire d’OSMO, un autre nouveau projet de cryptographie du nom de Pullix, fait des vagues avec son approche unique du trading et sa prévente de jetons natifs en cours.

Examinons les développements récents concernant Osmosis, ses prévisions de prix et les détails de la prévente en cours de Pullix.

Osmosis : une flambée des prix remarquable en décembre

Osmosis, l’application DEX construite sur SDK Cosmos, a suivi une trajectoire ascendante remarquable au cours des 30 derniers jours. Bénéficiant d’un gain de 185,72 % au cours de cette période, OSMO a démontré une tendance haussière, marquant une hausse de 505,38 % à moyen terme et une augmentation substantielle de 155,83 % au cours de l’année écoulée.

Graphique des prix d’Osmosis

Malgré un niveau élevé de volatilité, Osmosis a enregistré 24 jours dans le vert au cours des 30 derniers jours, démontrant sa résilience et son engouement sur le marché.

Prédiction de prix pour OSMO : les perspectives haussières

Les indicateurs techniques dressent un tableau haussier pour Osmosis (OSMO). Avec un sentiment haussier de 90 % et un indice de peur et de cupidité de 73 (Creed), le marché est optimiste. La pièce, actuellement au prix de 1,65 $, devrait dépasser 2,0 $ d’ici la fin de l’année.

Les principaux niveaux de support à surveiller sont 1,52 $, 1,49 $ et 1,46 $, ainsi que les niveaux de résistance à 1,58 $, 1,61 $ et 1,64 $, qui fournissent des références cruciales pour les traders et les investisseurs.

Les performances récentes, associées à un sentiment positif, positionnent OSMO pour une croissance potentielle. La prudence est toutefois de mise, compte tenu de la volatilité inhérente au marché des crypto-monnaies.

Pullix : combler le fossé dans le monde du trading de la DeFi

Alors qu’Osmosis poursuit son élan ascendant, la communauté crypto s’intéresse également à Pullix, une nouvelle bourse hybride remettant en question le statu quo. Pullix vise à combler le fossé entre les échanges décentralisés et centralisés, en offrant aux utilisateurs une expérience de trading complète et sécurisée.

Pullix résout le problème de liquidité dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi) en adoptant une approche hybride unique. Il se distingue par des fonctionnalités telles qu’une liquidité importante, un effet de levier pouvant aller jusqu’à 1 000 : 1, des commissions nulles avec des spreads faibles et un modèle de gouvernance axé sur la communauté. L’approche hybride unique de la plateforme vise à résoudre les problèmes courants du secteur, notamment des frais de trading élevés, une faible variété d’actifs et des incertitudes réglementaires.

Combinant les atouts des bourses décentralisées et centralisées, Pullix incite les utilisateurs à fournir des liquidités, garantissant une meilleure liquidité et des prix compétitifs.

Le jeton natif PLX, actuellement en phase de prévente, est au cœur de l’écosystème de Pullix. En plus de faciliter les transactions, les détenteurs de jetons PLX bénéficient d’un mécanisme révolutionnaire « Trade-to-Earn », leur permettant de profiter des revenus quotidiens de la bourse. Ce modèle innovant de partage des revenus distingue Pullix dans le monde des crypto-monnaies.

La prévente de jetons PLX, actuellement en phase 4, a permis de récolter 1 603 843 $, avec 54,2 % des jetons restants.

Conclusion

Dans le paysage en constante évolution des crypto-monnaies, la montée en tandem d’Osmosis et de Pullix est captivante. La dynamique haussière d’OSMO et l’approche révolutionnaire de Pullix soulignent le potentiel de changements transformateurs dans la sphère du trading de crypto-monnaies.

À mesure que la prévente de Pullix progresse et que les prévisions de prix pour OSMO suscitent de l’enthousiasme, les investisseurs se retrouvent à l’intersection de l’innovation et des opportunités.

