Le 28 décembre, Bloomberg a annoncé que l’écrivaine et philanthrope française Françoise Bettencourt Meyers était devenue la première femme de l’histoire à disposer d’un patrimoine d’une valeur supérieure à 100 milliards de dollars.

Bettencourt Meyers est l’héritière de la fortune familiale du groupe L’Oréal, qui lui a été transmise en 2017 après le décès de sa mère (qui en avait elle-même hérité de son père et fondateur de l’entreprise Eugène Schueller).

Selon Bloomberg, la valeur nette personnelle de Bettencourt Meyers a grimpé à plus de 100 milliards de dollars cette semaine suite au cours de l’ action L’Oréal SA qui a récemment atteint un niveau record (ATH) d’environ 460 euros par action. À ce jour, le cours de l’action de la société a augmenté d’environ 35 pour cent cette année.

Cela pourrait également vous intéresser : La hausse et la baisse d’Estée Lauder alors que le cours de ses actions fond.

Bettencourt Meyers représente également la transmission d’héritages clés de la mode et de la beauté à une jeune génération. Plus tôt ce mois-ci, l’héritier d’Hermès, Nicolas Puech, a fait sensation en annonçant qu’il léguerait une part importante de la fortune Hermès à son jardinier.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Et plus tôt cette année, le titan de LVMH de 73 ans, le soi-disant « loup en cachemire » Bernard Arnault, a clarifié la succession de LVMH en annonçant lequel de ses cinq héritiers hériterait de quelles marques de luxe de la maison mère, de Louis Vuitton et Dior. à Moët et plus encore.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mais contrairement aux enfants Arnault, Bettencourt Meyers n’a notamment pas participé à la gestion du groupe L’Oréal et a eu une relation litigieuse très médiatisée avec sa mère, dont elle a hérité de ses actions, de son vivant.

La nouvelle aubaine de Bettencourt Meyers la place en excellente compagnie, probablement l’une des femmes les plus riches de tous les temps. (La célèbre monarque égyptienne Cléopâtre, par exemple, est considérée comme la personne la plus riche du monde à son époque, avec une valeur nette personnelle d’environ 95 milliards de dollars selon les normes actuelles).

Les deuxièmes femmes les plus riches du monde sont Alice Walton, héritière de Walmart, et Julia Koch, actionnaire principale de Koch Industries, qui possèdent chacune une fortune évaluée à plus de 55 milliards de dollars.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.