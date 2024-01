Solana surpasse Ethereum alors qu’un nouvel altcoin rejoint la course

En ce début d’année 2024, Solana (SOL) est devenu un grand favori, dépassant Ethereum en termes de volume de pièces stables et dominant les recherches. Simultanément, Pullix, une prochaine bourse hybride, a fait des vagues avec sa prévente de jetons PLX « Trade-To-Earn ».

Examinons ces développements importants qui ont captivé l’attention des passionnés de crypto-monnaies et des investisseurs.

Solana dépasse Ethereum en volume de pièces stables

Tel un pas monumental, Solana a dépassé Ethereum en termes de volume de transactions stables. Bien qu’Ethereum reste la chaîne la plus dominante en ce qui concerne la capitalisation boursière totale des pièces stables émises selon les données de DeFilama, le nombre de transactions de pièces stables effectuées sur Ethereum au cours des sept derniers jours a dépassé celui effectué sur Ethereum selon les données d’Artemis.

Aperçu du volume de transaction des pièces stables sur Artemis

Selon les informations d’Artemis, le volume de pièces stables négociées sur Solana au cours des sept derniers jours s’élève à environ 103 milliards $, contre 90,87 milliards $ pour Ethereum.

Le volume de pièce stables transférées sur différentes chaines cette dernière semaine

Autrefois salué comme un « tueur d’Ethereum », Solana a consolidé sa position en tant que grand acteur de la blockchain, affichant une croissance et un engagement des utilisateurs remarquables. L’écosystème dynamique de la blockchain, marqué par des activités allant de l’engouement pour les inscriptions à la manie des pièces de mème, a contribué à cette étape importante.

L’augmentation du volume de pièces stables de Solana souligne sa popularité croissante, les traders trouvant de la valeur dans son infrastructure robuste et ses offres diversifiées, y compris la tendance de la pièce de mème BONK et le téléphone Solana Saga. Les distributions de jetons comme Jito et la montée en puissance des échanges décentralisés (DEX) sur Solana ont également alimenté l’ascension de la blockchain, poussant sa capitalisation boursière au-delà de 50 milliards $. Cet élan positionne SOL comme un acteur de premier plan sur le marché des crypto-monnaies.

Solana (SOL) dépasse Ethereum dans les éléments recherchés sur Google

Au-delà de ses prouesses transactionnelles, Solana a éclipsé Ethereum en termes d’intérêt de recherche, signalant un changement dans la curiosité des passionnés de cryptographie. Les données de Google Trends révèlent que du 17 au 23 décembre, le terme « Solana » a obtenu un score de recherche plus élevé que « Ethereum » dans diverses régions, dont l’Espagne et les Philippines.

Ce regain d’intérêt peut être attribué aux récents accomplissements de Solana, comme le fait qu’il a dépassé le jeton XRP de Ripple et le jeton BNB de Binance en termes de capitalisation boursière. L’appréciation du prix de la blockchain, les échanges décentralisés enregistrant un volume de plus de 28 milliards $ rien qu’en décembre et l’anticipation des prochaines distributions de jetons ont contribué à cet intérêt accru pour Solana.

Pullix (PLX) : nouvel altcoin en compétition avec SOL pour la première place

Au milieu de l’enthousiasme entourant Solana (SOL), Pullix (PLX) est devenu un concurrent remarquable.

Pullix, une bourse hybride innovante dont le lancement est prévu en janvier 2024, est sur le point de révolutionner le monde du trading en mélangeant de manière transparente les fonctionnalités des échanges centralisés et décentralisés. La plateforme répond à des problèmes critiques tels que les problèmes de liquidités dans la DeFi, offrant une solution unifiée aux traders.

Au cœur de l’écosystème de Pullix se trouve le jeton PLX, surnommé la première crypto-monnaie « Trade-to-Earn » du marché de la cryptographie, qui est actuellement en phase de prévente. Le jeton permet aux utilisateurs de gagner des récompenses instantanément en négociant sur la plateforme et en relevant des défis. La prévente de jetons PLX a généré un buzz important, les analystes prévoyant une augmentation de 580 % lors de la prévente et une augmentation potentielle de 100 fois lors du lancement.

Le mécanisme unique de partage des revenus du jeton PLX aide Pullix à se distinguer, permettant aux détenteurs de jetons de profiter des revenus quotidiens de l’échange et de gagner un revenu passif fixe. En incitant les utilisateurs à fournir des liquidités, Pullix vise à améliorer la liquidité et à proposer des prix plus compétitifs par rapport aux autres plateformes, attirant ainsi davantage les traders vers son écosystème.

Conclusion

Dans l’industrie en constante évolution des crypto-monnaies, les performances exceptionnelles de Solana et l’approche révolutionnaire de Pullix montrent une évolution vers l’innovation et l’apparition de plateformes axées sur l’utilisateur.

La domination de Solana dans le volume de pièces stables et l’intérêt de recherche, associés au succès de la prévente de Pullix et à l’introduction du jeton PLX, démontrent le dynamisme et le potentiel du marché des crypto-monnaies.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.