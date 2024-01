Alors que la saison des résultats s’apprête à commencer aux États-Unis et dans d’autres pays, certains d’entre nous, observateurs du marché, se demandent comment se porte actuellement la Russie, près de deux ans après son invasion de l’Ukraine.

Il y a eu un silence notable de la part de presque toutes les entreprises russes (celles qui sont restées en Russie, en tout cas, comme beaucoup ne l’ont pas fait) qui ont cessé de publier des résultats financiers complets alors que la guerre avec l’Ukraine prenait de l’ampleur. Certains ne communiquent désormais plus de résultats du tout.

Il n’y a donc pas grand-chose à faire, à part des partialités et des déductions – mais il n’est pas nécessaire d’être un génie pour comprendre que la Russie ne se porte probablement pas très bien.

Les diamants ne sont pas éternels

Il y a actuellement deux raisons qui ressortent. La première est que, le 3 janvier, le Conseil européen de l’Union européenne a annoncé une nouvelle entrée sur sa liste de sanctions, à la lumière de la guerre en cours en Ukraine.

Cette entrée était PJSC Alrosa – la plus grande société diamantaire au monde et de loin l’une des plus grandes sociétés russes – ainsi que le PDG d’Alrosa.

Concernant la décision d’imposer la nouvelle sanction, l’UE a déclaré ce qui suit :

L’interdiction des diamants russes fait partie d’un effort du G7 visant à élaborer une interdiction des diamants coordonnée au niveau international visant à priver la Russie de cette importante source de revenus. Les personnes désignées [à des sanctions] sont soumises à un gel des avoirs et il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l’UE de mettre des fonds à leur disposition. Les personnes physiques sont en outre soumises à une interdiction de voyager, qui les empêche d’entrer ou de transiter par les territoires de l’UE.»

Cela survient moins d’un mois après que l’UE a déjà imposé sa douzième série de sanctions à grande échelle contre la Russie, qui a placé 86 entreprises et 61 individus sur sa liste toujours croissante de sanctions russes.

Pas un tel gaz

Il y a aussi le fait que, moins d’une semaine auparavant, de mauvaises nouvelles étaient également tombées de la part de la société productrice de gaz naturel Gazprom.

Gazprom est largement considéré comme la plus grande entreprise russe en termes de capitalisation boursière, et probablement aussi comme la plus grande entreprise productrice de revenus pour le pays.

Selon Reuters, Gazprom a envoyé une lettre le 19 décembre concernant ses « bénéfices ». Bien qu’aucun résultat complet n’ait été publié par la société, elle a déclaré qu’elle prévoyait que son EBITDA chuterait bientôt de près de 40 % pour l’exercice 2023 par rapport à 2022.

C’est grave, comme la plupart des investisseurs le savent : les chiffres de l’EBITDA (qui signifie « bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ») sont souvent considérés comme la seule mesure véritablement précise de la santé des flux de trésorerie d’une entreprise et, par conséquent, de sa durabilité.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.