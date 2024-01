Prévisions du prix de l’aluminium : préparez-vous à la volatilité à court terme

Les prix de l’aluminium sont restés tendus après une nouvelle série de chiffres économiques faibles cette semaine. Les données de TradingView montrent que le prix au comptant de l’aluminium s’échangeait à 2 300 dollars l’once jeudi, bien inférieur au sommet de 2 392 dollars de la semaine dernière. Il reste 14% en dessous de son point le plus haut de 2023.

Les défis de l’offre et de la demande

Le prix de l’aluminium a reculé après les chiffres relativement faibles du PMI manufacturier en Asie et dans d’autres pays industrialisés. En Chine, le plus grand consommateur, les données du Bureau national des statistiques (BES) ont révélé que l’indice PMI manufacturier a reculé à 49 en décembre.

La même tendance s’est produite aux États-Unis, où un rapport de l’ISM a montré que l’indice PMI manufacturier a légèrement augmenté à 47,4. En Europe, le chiffre PMI est également inférieur à 50. Un PMI inférieur à 50 est généralement le signe que le secteur manufacturier ne se porte pas bien.

Les prix de l’aluminium ont tendance à suivre les tendances des secteurs manufacturier et de la construction. En effet, il est utilisé pour fabriquer des articles tels que des cadres de fenêtres, des pièces d’avion et d’automobile, des ustensiles et des canettes, entre autres.

L’aluminium a également tendance à suivre la politique monétaire mondiale. Il a chuté en 2023 alors que les banques centrales des États-Unis et d’Europe ont intensifié leur campagne de hausse des taux d’intérêt. La Fed a augmenté son taux d’intérêt jusqu’à son plus haut niveau en deux décennies, à 5,50 %, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) a atteint un niveau record.

Les taux d’intérêt élevés affectent les prix de l’aluminium car ils ont un impact sur la consommation et l’activité manufacturière. Certains signes indiquent que la Fed retardera ses baisses de taux alors que la crise au Moyen-Orient se poursuit. Dans un communiqué publié mercredi, Tom Barkin, de la Fed, a déclaré que la Fed pourrait même augmenter ses taux cette année.

Pendant ce temps, l’aluminium connaît un excédent d’offre, aidé par une forte production russe. Cela explique pourquoi le stockage dans les entrepôts du London Metal Exchange (LME) s’accumule. Même si les pays occidentaux ont annoncé des sanctions contre la Russie, les acheteurs étrangers sont toujours autorisés à acheter son aluminium.

À l’avenir, les prix de l’aluminium pourraient bien se porter, aidés par une reprise de l’économie mondiale alors que les banques centrales commencent à assouplir leurs politiques. Cela explique pourquoi les prix du minerai de fer ont fortement grimpé ces derniers mois.

En outre, le métal sera soutenu par la croissance des industries civiles et de défense. En outre, l’industrie automobile devrait connaître de bons résultats cette année, grâce aux véhicules thermiques et électriques. Dans une note récente, les analystes d’ING ont déclaré :

“Nos perspectives à court terme restent neutres à baissières pour la demande, et nous ne prévoyons pas de reprise substantielle avant le deuxième trimestre 2024, qui devrait être le point de départ des baisses de taux de la Fed américaine.”

Prévisions du prix de l’aluminium

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que le prix de l’aluminium a connu une reprise constante au cours des dernières semaines. Cependant, le prix a récemment reculé à mesure que les inquiétudes concernant l’économie chinoise s’estompaient. Au cours de ce recul, l’aluminium est tombé en dessous du niveau de support clé à 2 362 $, le plus haut niveau du 2 octobre.

L’aluminium reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours. On se rapproche également de la première résistance de l’outil Andrews Pitchfork. Par conséquent, je soupçonne que le métal connaîtra une certaine volatilité à court terme, puis rebondira dans les mois à venir. Une hausse supplémentaire sera confirmée si le prix dépasse le sommet de 2 391 $ depuis le début de l’année.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.