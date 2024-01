Statistique Canada a publié cet après-midi les chiffres de l’emploi et du chômage au pays pour décembre 2023.

Les chiffres du chômage dans le pays sont restés stables à 5,8 pour cent, ce qui indique une stabilité générale de la population active.

Selon Statistique Canada :

L’emploi est resté pratiquement inchangé (à 0,0 pour cent) en décembre et le taux de chômage est resté stable à 5,8 pour cent. Le taux d’emploi a chuté de 0,2 point de pourcentage à 61,6 pour cent, alors que la population âgée de 15 ans et plus a augmenté de 74 000 – soit une hausse de deux pour cent. »

Il s’agit d’une nouvelle quelque peu positive, après qu’octobre et novembre 2023 aient tous deux enregistré une légère hausse du chômage de 0,1 pour cent. Le chiffre du chômage en novembre 2023 était de 5,8 pour cent, malgré la création de 25 000 emplois au cours du mois.

L’emploi déçoit

Copy link to section

Les chiffres réels de l’emploi au Canada, en revanche, étaient plus pessimistes. Le pays a créé 0,1 000 emplois en décembre – bien en dessous de l’estimation précédente d’environ 13 000 analystes.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

De plus, dans l’ensemble, l’emploi au Canada a connu une tendance globale à la baisse tout au long de 2023, selon Statistique Canada.

Le taux d’emploi a suivi une tendance à la baisse en 2023, la croissance démographique ayant généralement dépassé les gains d’emploi. En décembre, le taux d’emploi (61,6 %) était en baisse de 0,9 point de pourcentage par rapport à son récent sommet de 62,5 % enregistré en janvier 2023. »

FX : Mouvements du CAD

Copy link to section

Pendant ce temps, le taux de change entre l’USD et le CAD reflète l’anticipation des marchés concernant les chiffres de l’emploi non agricole aux États-Unis et les données sur l’emploi au Canada, toutes deux publiées à quelques minutes d’intervalle cet après-midi.

L’USD/CAD a grimpé jusqu’à un plus haut proche de 1,3380 suite à un dollar haussier alors que les investisseurs attendaient la sortie des salaires non agricoles des États-Unis le 5 janvier, avant de revenir à la baisse autour de 1,3362.

Importance des chiffres

Copy link to section

Dans une semaine remplie de chiffres importants comme les salaires non agricoles et les chiffres de l’inflation pour décembre, tous les regards sont tournés vers plusieurs pays développés pour voir combien d’entre eux ont « bloqué l’atterrissage » pour une fin d’année 2023 difficile, grâce à une inflation élevée et des taux d’intérêt élevés.

Le Canada, en particulier, a tenu bon à trois reprises consécutives pour maintenir le taux d’intérêt ferme à 5 % pendant une grande partie de la seconde moitié de 2023.

Un chiffre d’emploi élevé ou en hausse est une figure importante de la base. D’une manière générale, les personnes qui gagnent un salaire sont des personnes qui dépensent, injectant ainsi sur le marché une activité de consommation indispensable.

Ainsi, une hausse de l’emploi et une baisse du chômage peuvent souvent être des indicateurs avancés de la croissance économique – tandis que l’augmentation des inscriptions au chômage peut être un signe avant-coureur de temps difficiles à venir.

Même si l’absence de signe d’augmentation du chômage n’est généralement pas une mauvaise nouvelle, ce n’est pas une bonne nouvelle aussi évidente qu’une hausse précipitée de l’emploi.

Le Canada semble donc avoir maintenu le statu quo aujourd’hui en évitant les mauvaises nouvelles plutôt qu’en annonçant activement les bonnes nouvelles.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.