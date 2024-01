La nouvelle pièce de mème basée sur Solana défie Bonk, mais Memeinator pourrait-il tous les dominer ?

Après que Bonk (BONK) a freiné après son ascension fulgurante au cours des deux derniers mois, une autre pièce de mème basée sur Solana, Myro (MYRO), tente de prendre le relais.

Cette pièce de mème sur le thème du chien récemment lancée, est-ce un meilleur achat aujourd’hui ? Ou Memeinator (MMTR) pourrait-il valoir la peine au milieu des projections du marché haussier de 2024 ?

Myro (MYRO) fait un grand pas alors que Bonk chute

Le prix de Bonk, basé sur Solana, a atteint un sommet historique de 0,00003416 $ en décembre alors que le jeton de mème se retrouve sur d’importantes listes d’échanges de crypto-monnaies. La course du jeton SOL à des prix supérieurs à 123 $ est survenue alors que le rallye de BONK l’a aidé à renverser Pepe (PEPE) en termes de capitalisation boursière.

Mais BONK a du mal à trouver son élan avec une baisse de 44 % au cours des deux dernières semaines, alors que le prix du SOL chute en dessous de 100 $. La capitalisation boursière de Bonk est passée de plus d’un milliard de dollars à environ 621 millions $ actuellement. Au milieu de cette crise pour Bonk, Myro (MYRO), est-il sur le point de devenir le nouveau roi des mèmes liés aux chiens de l’écosystème Solana ?

Myro est une pièce de mème qui tient son nom du chien de compagnie du co-fondateur de Solana, Raj Gokal. Lancé en novembre et cherchant à dominer l’écosystème des pièces de mème Solana, le prix du MYRO a atteint un sommet de 0,082 $.

Selon les données de CoinGecko, les gains de MYRO au cours de la semaine dernière sont actuellement de 304 %. Avec plus de 40 % de gains de prix en 24 heures, MYRO envisage une capitalisation boursière de 100 millions $ et pourrait potentiellement atteindre le niveau de prix de 0,1 $.

Myro dispose d’une offre maximale de 1 milliard de MYRO et son livre blanc décrit les offres et activités potentielles des services publics. Même si le marché des mèmes pourrait connaître une nouvelle dynamique, les perspectives à long terme pour les investisseurs seront probablement attirées par un nouveau challenger qui fera des vagues sur le marché de la prévente.

Memeinator (MMTR) : plus qu’une pièce de mème

L’un des inconvénients des pièces de mème est leur manque inhérent de véritable utilité. Alors que Dogecoin et Shiba Inu ont fait leur marque dans l’espace cryptographique en tant que pièces de mème de premier plan, la plupart des autres jetons de mème ont vu leur prix diminuer à mesure que le battage médiatique initial s’estompe.

Le jeton Memeinator (MMTR) est une nouvelle pièce de mème liée à l’IA inspirée du film à succès mondial Terminator. Rendant hommage à la franchise, le projet du mème du futur a ici une mission claire : éliminer la menace que les pièces de mème faibles et sans valeur représentent pour l’espace des crypto-monnaies plus large.

Une réelle utilité dans la gamification, le jalonnement et d’autres lancements de produits clairement définis pourrait le placer bien avant les jetons de qualité inférieure lors de son lancement.

Pourquoi Memeinator pourrait-il être un bon pari à long terme ?

À mesure qu’il renforce son statut comme l’une des meilleures pièces de mème à acheter en 2024, la confiance dans Memeinator augmente.

Après avoir commencé avec 29 étapes, la communauté a fait un grand pas en avant avec une réduction à 20. La tokénomique en a profité, avec 129 millions du milliard de MMTR brûlés dans six des 9 étapes.

Le jalonnement est également déjà en cours, tandis que la traction croissante de la communauté ne se voit pas seulement avec la participation au cadeau Virgin Galactic de 250 000 $, mais aussi dans l’engagement sur les réseaux sociaux. Selon les données du site Web Memeinator, le projet a attiré respectivement plus de 7 000 et 11 000 membres sur ses chaînes Discord et Telegram.

🚀🌌 READY FOR A REAL ADVENTURE? #MEMEINATOR'S $250K VIRGIN GALACTIC GIVEAWAY IS YOUR TICKET TO SPACE.



JOIN OR WATCH OTHERS SOAR.



📲ENTER HERE: https://t.co/PNQvq5Ril7#VirginGalactic pic.twitter.com/kolZ4aRbVS — The Memeinator (@TheMemeinator__) January 3, 2024

La prévente de Memeinator a permis de récolter la somme impressionnante de 3 millions $ alors qu’elle appuie sur l’accélérateur lors de l’étape 11 de la vente symbolique. Le prix actuel est de 0,0186 $ et devrait atteindre 0,0292 $ au cours de la phase finale. Compte tenu de la force de la proposition de valeur de Memeinator, de la résurgence des pièces de mème et des perspectives globales du marché, acheter des jetons MMTR aujourd’hui pourrait en valoir la peine à l’avenir.

La valeur de MMTR pourrait augmenter encore de 65 % d’ici la fin de la prévente, les facteurs mis en évidence l’aidant à lutter pour la domination globale. Vous souhaitez plus d’informations sur Memeinator ? Consultez leur livre blanc ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.